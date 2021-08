Ha 21 anni e le idee già chiarissime: chi è Roberta, la nuova tronista di UeD. FOTO E VIDEO

Uomini e Donne, nuova stagione in arrivo per il Trono Classico e il Trono Over si alterneranno all’interno della stessa puntata. Dopo il video di presentazione di Matteo Fioravanti, oggi viene svelato sulla pagina social del programma di Maria De Filippi anche il nome della tronista. Con tanto di dovute presentazioni, come di consueto. Conosciamo da vicino Roberta.

Ormai il pubblico italiano non aspetta altro che vedere debuttare i nuovi tronisti del programma di Canale 5 che, come ogni anno, proveranno a incontrare e riconoscere la propria anima gemella. Dopo il video di Matteo che, come era stato anticipato da Dagospia, ha affrontato un percorso di transizione per cambiare sesso, a presentarsi è la dolcissima Roberta.

Giovanissima, appena 21 anni, romana di origine e con tanta voglia di incontrare il vero amore. Si chiama Roberta e durante il video si è presentata con queste parole: “Sono Roberta, ho 21 anni e sono di Roma. Sono molto schietta, sincera e limpida. Mia madre dice sempre che soffro di incontinenza verbale per quanto sono spontanea e diretta”.





“Sono molto puntigliosa, peso i gesti e le parole e non lascio mai nulla al caso. Sono sensibile e gelosa di questo mio lato. Non temo il giudizio della gente e chi mi conosce veramente sa che persona sono. L’orgoglio non mi appartiene e non mi piace neanche nelle altre persone, perché ritengo che la capacità di riconoscere i propri sbagli e chiedere scusa sia una forma di forza e di intelligenza e non di debolezza”.

Il video di Roberta, reso pubblico sul profilo social ufficiale del programma, si conclude così: “Ho preso una stanza a Roma e dopo tanti sforzi il 22 luglio di quest’anno mi sono laureata in lingue e letterature straniere. Il ricordo più bello della mia vita sarà sempre il giorno in cui mia madre mi ha messo la corona di alloro in testa. Anche se mio padre non era presente so che hai aiutato e protetto dall’alto e ho dedicato a lui questo traguardo. Al mio papà, la mia stella polare.”