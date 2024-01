Uomini e Donne, si fa largo una clamorosa novità su Ernesto, l’ex corteggiatore di Ida Platano. Si scopre a pochi giorni dall’addio al programma. Un addio che non è stato digerito benissimo dal pubblico di Maria De Filippi. “Ernesto parla troppo bene l’italiano per corteggiare Ida. Persino il ragazzo cubano e’ scappato! Ida si divertirà con il prossimo per un paio di mesi in giro per il mondo, poi quando avrà finito i soldi tornerà in qualche programma della De Filippi. Forse se impara a parlare fara’ l’opinionista”, scriveva una fan.

E ancora: “Ernesto è un uomo davvero molto interessante, simpatico, gentile. Non si meritava di stare la senza avere considerazione ha fatto bene, perdeva solo tempo se rimaneva seduto lì. Grande Uomo”. Nelle ore scorse Ernesto ha rilasciato un’intervista a coming soon.





Uomini e Donne, il pubblico vuole Ernesto sul trono

Confida, l’ex corteggiatore, in motivi dell’addio: “è stata una mia scelta abbandonare la trasmissione. Da parte mia non c’era più quel interesse di proseguire e non sono uno che perde tempo e tantomeno lo faccio perdere agli altri. A Ida auguro ogni bene”. Poi ha risposto alle ipotesi ventilate dal pubblico di un suo approdo sul trono.

Scrive un’utente: “Credo che Ernesto sia la scelta migliore per il prossimo trono. Sarebbe in grado di garantire quello slancio che il programma ha perso”. Ernesto, per tutta risposta, ha spiegato di non scartare l’ipotesi ma forse di non essere pronto: Non lo so. Penso che con il mio modo di essere così stravagante diventerebbe più una comica che un corteggiamento…l’umore potrebbe virare e ciò che mi contraddistingue nella vita”.

“Un attimo penso è ancora meno già faccio quello che mi frulla in testa, sono una mina vagante, troppo pericoloso per un trono”. Per ora sembra avere altro in mente: “Al momento mi godo il sole di oggi, cerco sempre di vivere giorno per giorno ,senza guardare ne indietro ne avanti, benedico ciò che la vita mi dona attimo per attimo ,avendo sempre un pensiero per chi non abbia tale privilegio”. Chi lo sa che il trono non sarà un richiamo troppo forte.