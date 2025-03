“Ma quindi state insieme?”. Uomini e Donne, la coppia prima in hotel e poi in studio insieme: lei confessa

A Uomini e Donne sta per nascere una nuova coppia. A quanto si apprende ci sarebbe molti pochi dubbi. Nelle ore scorse, intanto, è arrivata la notizia di una cicogna pronta a planare nel programma: Nicola Mazzocato, ex di Uomini e Donne, è incinta. “Oggi, nel giorno in cui si festeggiano le donne, posso finalmente annunciare che presto ne conoscerò una speciale: te”, ha scritto sui social.

Boom di like e di messaggi, anche dagli amici vip. “È stato un regalo – ha poi commentato emozionata lei – Io e Armando parlavamo di un possibile terzo/a e quando abbiamo scoperto questa cosa l’abbiamo accolta a braccia aperte”.





Uomini e Donne, c’è del tenero tra Sabrina e Sebastiano?

“Dovrebbe nascere il 1° di agosto – ha spiegato ancora tra le Storie l’ex corteggiatrice – Dovrebbe essere del segno del Leone, come i fratelli”. E la scelta del nome non sarà per nulla facile dal momento che “ad Armando piacciono i nomi semplici e per me lo stesso ma per una bambina ho sempre pensato a dei nomi francesi, ma a lui fanno schifo per cui non so come andrà a finire”.

Chiusa questa bella parentesi, e tornando all’attualità, pare che tra Sabrina e Sebastiano stia nascendo qualcosa. A raccontare tutto è Lorenzo Pugnaloni che racconta come la dama ha conosciuto Sebastiano Mignosa, ospitandolo in camera sua ma solo per fargli fare una doccia. Un gesto che ha mandato su tuttte le furie un altro corteggiatore della dama.

Giuseppe Augello si è intromesso nel racconto, accusando Sabrina di andare sempre in camera con qualcuno la prima sera. Parole poco eleganti di cui si parlerà, sicuramente molto, nelle prossime settimane.