Nei mesi scorsi la celebrità a Uomini e Donne, poi la fine della storia con il tronista e il buio. A dare notizia dello sto alla relazione, lo scorso ottobre, era stata lei con un post. “Io e Daniele ci siamo lasciati. Io ho messo tutta me stessa in questa relazione. È un momento delicato dove cʼè anche un bimbo di mezzo perché come sapete Daniele ha conosciuto mio figlio”. Poi di lei si erano perse le tracce, e ora spiega il motivo. In una storia su instagra spiega.

“Eʼ da un poʼ che non facevo delle storie parlate e qualcuno di voi se nʼè anche accorto. Purtroppo ho passato un periodo di alti e bassi in cui non sono stata bene proprio a livello psicologico, infatti ho passato delle giornate a letto, chiusa in casa, senza vedere nessuno o sentire nessuno. Ho deciso di parlarne proprio perché so che ci sarà qualcuno che magari sta vivendo un periodo come il mio”.





Uomini e Donne, Gaia Gigli racconta il suo momento buio

Poi Gaia Gigli, corteggiatrice e scelta di Daniele Paudice, ha aggiunto: “Anche se al di fuori si può pensare che io non abbia motivi per stare così, in realtà quello che io mostro ovviamente non è il 100% della mia vita. Voi vedete quello che io decido di farvi vedere. Vi risparmio, ecco, momenti tipo questi. Faccio un enorme fatica a parlarne, chi mi conosce lo sa, però ci provo. Penso che tutto sia nato da quando ho perso mia nonna, e da lì un susseguirsi di cose, eventi, uno dietro lʼaltro…Si sa che quando succedono le cose, succedono sempre tutte insieme”.

“Questa cosa mi ha portato a chiudermi, a vivere con lʼansia, con lʼangoscia, non mi sento serena o tranquilla, nonostante io abbia un figlio e non mi manca niente. A volte mi sono chiesta il perché di tutto questo. Perché non sto bene? Perché mi sento così? Mi sforzo chiaramente, perché per fortuna non tutte le giornate le ho passate così…Cʼè anche la giornata dove sono in forze e voglio reagire, soprattutto per mio figlio. E giornate in cui non ce la faccio proprio…Eʼ più forte di me”.

Ha quindi concluso: “Sto cercando di reagire, per mio figlio. Poi devo dire che ho delle amiche meravigliose che mi vogliono bene e sono super presenti, cercano di farmi uscire, fanno veramente tutto per me. Di questo sono grata e sono grata di avere voi, che notate sempre tutto. Come avete notato in questo periodo non ero particolarmente presente, quindi grazie di cuore di tutto il supporto. Non è scontato, e sono estremamente grata e felice di questo. Diffidate dal mio aspetto da dura perché la realtà è che sono lʼesatto opposto. Sono molto sensibile e molto fragile, e mi tocca tutto. In questo periodo soprattutto”.