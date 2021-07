“Puntate cancellate”. Uomini e Donne, la drastica e inevitabile decisione di Mediaset

Sono ormai due stagioni che il Trono Over di Uomini e Donne riscuote grande successo tra il pubblico di canale 5 e, complice la pandemia da Covid, dalla scorsa stagione Maria De Filippi ha deciso di mescolare i due format: trono over e trono classico.

La decisione è stata maturata perché ogni puntata del dating show condotto da Maria De Filippi dedicato alle avventure sentimentali di Gemma Galgani&Co veniva seguito da più di tre milioni di telespettatori con il 25% di share. Un vero record, capace di spazzare via invece il Trono Classico, che non riusciva mai a tenere il passo. Questo è stato certamente motivo di curiosità per il pubblico, abituato a due troni distinti.

I telespettatori del dating show hanno apprezzato questa contaminazione e i numeri hanno dato ragione a Maria De Filippi e alla sua Fascino. Come detto, negli ultimi tempi il trono over è diventato un appuntamento seguitissimo dai telespettatori e grazie all’accorpamento tra tronisti e troniste, dame e cavalieri Uomini in questa stagione e Donne ha fatto il boom di ascolti.





Lo stesso però non si può dire per le repliche di ‘Uomini e Donne – La scelta’ in onda in prima serata in questi giorni. Mediaset ha deciso di riproporre gli appuntamenti che hanno visto come protagonisti alcuni tronista e la prima puntata, quella della scena di Lorenzo Riccardi, è stato un vero e proprio flop con appena al 7,7% di share pari a 1.154.000 spettatori.

Su Rai1, invece, Piero Angela con Super Quark, ha registrato 2.263.000 spettatori pari al 13% di share, quasi raddoppiando i numeri di Canale 5. Per questo motivo Mediaset ha deciso di cancella re le repliche e mercoledì 21 luglio andrà il film Benvenuti al Sud.