“È stato tutto bellissimo”. Nozze a Uomini e Donne, la coppia vola di felicità. Le foto del matrimonio

La coppia di Uomini e Donne festeggia il lieto e attesissimo giorno. Non potevano che essere fiori d’arancio per Mauro Faettini e Lisa Palugan, che il 4 luglio hanno finalmente coronato il sogno di una vita. Questa la magia del programma di Maria De Filippi, per un successo che viene confermato proprio quando a diffondersi sono notizie simili. Ma a raccontare di un sogno diventato realtà, gli sposi in persona.

Tra gli invitati presso la Villa Sigurtà a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, anche Ida Platano, amica della coppia, la cui presenza si rivela imprescidibile: “È una donna meravigliosa e sui miei capelli ha fatto un lavoro impeccabile” ha dichiarato Lisa “Ida è una persona dolce, delicata; si è comportata in maniera splendida con la mia famiglia ed è stata accolta benissimo dai nostri amici. Credo si sia divertita molto”.

Il giorno del matrimonio raccontato dai diretti interessati per il magazine del programma, tutto a conferma di una storia d’amore che dagli studi televisivi ha continuato a regalare grandi emozioni. Un annuncio, quelle delle nozze, dato nel 2019 ma che in seguito alla pandemia ha dovuto posticipare la celebrazione, ma che non ha certamente affievolito gli animi di attesa ed entusiasmo.





“È stato tutto meraviglioso, perfetto. I momenti più emozionanti? Il mio ingresso, la promessa di Mauro e le lettere che ci hanno letto i miei amici. Poi ci sono stati anche lunghi attimi di puro divertimento perché all’interno della sala c’era una band: da prima dell’antipasto ha iniziato a suonare e ci siamo tutti messi a ballare”, afferma Lisa.

“Sì, anche per me i momenti più belli sono stati vedere Lisa che arrivava verso di me e lo scambio a cena delle nostre promesse. Mi ha fatto anche molto piacere veder riuniti i nostri amici, osservarli mentre facevano festa insieme pur non conoscendosi […] Mi auguro che il nostro rapporto prosegua così, sempre, e migliori nel tempo con la consapevolezza che dopo questo passo saremo più uniti nel superare insieme gli ostacoli che la vita ci pone davanti e non solo a parole, ma soprattutto a fatti”, segue Mauro entusiasta.