La loro storia, nata a Uomini e Donne, sembrava di quelle destinata a durare e reggere ogni urto. Di più, sembravano fatti l’uno per l’altra. Dentro lo studio un’intesa incredibile fuori, poi, la loro relazione si è sciolta come neve al sole. Cronaca di una fine annunciata per alcuni che non hanno perso l’occasione per attaccare il dating di Maria De Filippi ed i suoi protagonisti; spinti più dalla voglia di visibilità che dalla voglia di cercare l’amore.



Una ferita profonda per lui. Ancora di più dopo che a lei erano stati attribuiti numerosi flirt, l’ultimo dei quali con Nicolò Zaniolo. Una situazione che, dopo mesi di silenzio, lo ha spinto a parlare dal settimanale di Uomini e Donne. “Nessun rimpianto ma avrei voluto accorgermi meglio di certe cose per prevenire problemi nel futuro. Per il resto ho vissuto l’esperienza al cento per cento e mi ha arricchito tanto”.

Matteo Ranieri di Uomini e Donne non ha ancora ritrovato l’amore dopo la rottura con Sophie, e nemmeno lo cerca: “Sono single, e per il momento va bene così. Sicuramente non mancano delle avances da parte di alcune ragazze, soprattutto sui social, ma non rispecchia il mio modo di approcciare qualcuno. In questo momento non mi sento pronto e non sono alla ricerca dell’amore”. Parole che lasciano il sapore amaro del dolore e della malinconia.







“Non sono uscito con nessuna in queste settimane. Non ho voglia di legarmi per poi rimanerci male, com’è successo. Sono sempre stato molto attento ad avvicinarmi alle persone; nei mesi da corteggiatore ho provato ad affidarmi solo ai miei sentimenti e a mettermi in gioco – ha spiegato Matteo Ranieri – Ho pianto, ho fatto tanti sacrifici; la sera tornavo da Roma a Genova in macchina per andare al lavoro, senza neanche un giorno di riposo”.



E su un possibile ritorno a Uomini e Donne, Ranieri sembra avere le idee molto chiare, almeno per il momento: “Rimettermi in gioco nel dating show? Non credo o almeno non è un’ipotesi che ho preso in considerazione. Questa estate vorrei farmi una piccola vacanza con qualche amico e rilassarmi. Credo andrò in Sardegna, un posto che amo molto. E poi sicuramente passerò a trovare Chiara e Davide in Puglia”.