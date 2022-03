“Scelgo te”. Uomini e Donne, decisione a sorpresa di Matteo Ranieri: petali di rosa in studio  

A Uomini e Donne è arrivato il momento della scelta da parte di Matteo Ranieri. Un percorso molto difficile il suo segnato da alti e bassi e dall’addio al dating di Martina Viali che proprio quando era sembrato essere in grado di aprire una breccia nel cuore di Matteo Ranieri aveva lasciato il programma. La corteggiatrice aveva deciso di raccontare la sua esperienza a Uomini e Donne ed il motivo del suo addio dopo alcune settimane avvolte nel silenzio.



Aveva spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “La vita va avanti e quello a Uomini e Donne è stato un percorso bello, anche se non è andato come volevo […] Appena uscita dal programma ho provato una cera delusione. Soprattutto perché non sono riuscita neanche a salutare Matteo: sarei ipocrita a non ammettere che ho provato una certa tristezza”. Martina Viali però non si è fermata qui, la sua lunga confessione è andata avanti.







“Vedere Matteo a Uomini e Donne da casa mi mette un po’ in difficoltà, sento che mi fa un certo effetto seguire la trasmissione da casa, anche perché fino a poco tempo fa ero io quella in studio a vivere le emozioni in prima persona”. Emozioni che Matte Ranieri ha continuato a vivere e regalare. Nelle ore scorse, come detto, è arrivata la notizia della scelta anticipata da parte del tronista.



Il suo percorso a Uomini e Donne infatti non sarebbe dovuto finire in questi giorni ma lui ha deciso di prendere una soluzione. Matteo Ranieri, alla fine, ha scelto Valeria e alcuni pensano che lo abbia fatto perché intenzionato a viversi una relazione con maggiore spensieratezza. Federica, infatti, ha una figlia e questo poteva rappresentare una responsabilità in più. Matteo stesso non ha nascosto che l’idea che Federica avesse un figlio lo frenava un po’.



Come rivelano le anticipazioni sulla scelta fornite da Lorenzo Pugnaloni, il tronista di Uomini e Donne ha spiegato di aver capito dal primo bacio di voler stare con Valeria. A Federica Matteo ha detto di aver passato dei bei momenti ma che il suo cuore non batte per lei. Federica ha risposto che se lo aspettava, ma che si è sentita comunque presa in giro.

