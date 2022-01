“Lascio il programma”. Colpo di scena a UeD, l’addio ufficiale sui social: “Inutile continuare così”

Colpo di scena a ‘Uomini e Donne’. Una delle protagoniste del dating show di Maria De Filippi ha deciso di lasciare definitivamente il programma e di chiudere anticipatamente la sua avventura televisiva. Ed è stata la diretta interessata a confermare tutto in via ufficiale attraverso il social network Instagram. Ha infatti pubblicato alcune storie, nelle quali ha spiegato per filo e per segno le motivazioni che l’hanno spinta ad alzare bandiera bianca. Una perdita che sicuramente si farà sentire.

A ‘Uomini e Donne’ nella puntata di giovedì 27 gennaio c’è stato spazio per le lacrime di Ida Platano per l’ex Riccardo Guarnieri: “Come Riccardo non mi è piaciuto più nessuno, non l’ho più visto e non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore qui dentro con Riccardo e per me è stato un grande amore”. Ma Tina è esplosa di rabbia: “Tu e Gemma avete lo stesso difetto perché correte dietro a questo famoso colpo di fulmine, avete ancora il cuore delle quindicenni”.

Il volto di ‘Uomini e Donne’ ha dunque scritto sui social: “Purtroppo già da qualche settimana il mio percorso non era più lo stesso. Ho ricevuto molti messaggi in questi giorni, anche volendo non riuscirei a scrivere a tutti, quindi volevo spendere due parole per spiegare un po’ la situazione. Inoltre, nelle mie ultime registrazioni non sono potuta essere presente per via della situazione che oggi, come due anni fa, ci accompagna costantemente”. E poi ha spiegato nei dettagli la sua scelta.





Ad aver lasciato lo studio di ‘Uomini e Donne’ è stata la corteggiatrice del tronista Matteo Ranieri, Martina Viali, che è una studentessa di 19 anni. La giovane ha aggiunto nel suo messaggio Instagram: “Continuare in queste circostanze sarebbe stato pressoché inutile per entrambi. Spero davvero che riesca a trovare una persona in grado di accompagnarlo nella sua vita e di crescere al suo fianco, che sia in quel contesto o anche al di fuori. Ma nel mio piccolo spero davvero riesca nel suo intento perché se lo merita”.

A ‘Uomini e Donne’ sono inoltre arrivate alcune segnalazioni arrivata su Eleonora che, secondo due amiche, frequenterebbe già uomini fuori. Passando dei fogli alla corteggiatrice dice: “Vorrei evitare di leggere, perché mi dispiace leggere per te. Però, se sono vere eviterei di continuare”. In questo modo, la De Filippi invita Eleonora a dire come stanno le cose. Eleonora ha spiegato di aver frequentato in passato una persona.