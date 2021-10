“Voglio stare con te”. UeD, la scelta di Matteo: petali rossi, lacrime e baci: chi è la fortunata

Prima no, poi sì, poi forse. La storia tra Noemi Baratto e Matteo Fioravanti, corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, ha vissuto momenti di forte contraddizione. Già diverso tempo fa il giovane romano sembrava sicuro di scegliere Noemi. Poi però ecco il colpo di scena. “La pensavo una ragazza acqua e sapone” le parole del tronista evidentemente deluso da ciò che ha scoperto di Noemi. Tutto nasce da alcune foto che hanno turbato Matteo.

”Mi ha mandato delle foto che non mi aspettavo, pensavo fossi una ragazza acqua e sapone, mi avevi detto di essere studiosa, che non avevi il tempo di fare nient’altro al di fuori dell’Università, poi scopro uno stile di vita che non riconosco”, continua. Poi ha criticato ancora la corteggiatrice: “Vedo che sei apparsa in video musicali di cantanti napoletani, vedo determinate pose”.

Nella puntata di oggi, venerdì 29 ottobre, tuttavia, ecco la decisione che cambia tutto, anche questa inattesa. Matteo Fioravanti ha scelto di uscire dal programma mano nella mano proprio con Noemi Baratto. Con quella stessa ragazza che lo aveva deluso, che lo aveva turbato. Quelle fotografie avevano confuso il tronista che non riconosceva più i suoi sentimenti per la giovane partenopea. Poi però Maria De Filippi ha chiesto a Matteo: “Sei sicuro di non volerla scegliere?”.





A questo punto Matteo Fioravanti si è sciolto: “Io l’altra sera parlavo con mamma. Maria non ti nego che ogni volta che parlo di qualcuno parlo di lei (Noemi, ndr). In ogni discorso ci sta lei. Io mi inca*** pure perché dico che non è normale. È passato solo un mese […]. Appena ho varcato quella porta è cambiato tutto, mi sono sentito strano. Ho bisogno di stare un po’ con lei sinceramente”. E questa è stata la conclusione della padrone di casa: “La devi scegliere Matteo, non ci sono presupposti per fare una scelta diversa, per quello che stai raccontando”.

Le parole di Matteo Fioravanti per Noemi Baratto spiegano tutto: “A me dal primo giorno, sembra che mi toglie i sentimenti per le altre persone. E questa cosa non la sopporto. Mi sta togliendo la voglia di conoscere altre persone. Quello che mi spaventa è che non c’è stato nemmeno un bacio. Lei mi ha dato la foto sua. Io non l’ho messa dentro al comodino, ma accanto al letto”. Così, incoraggiato dal pubblico, Matteo si è fatto forza, si è alzato dal trono e ha preso la mano di Noemi. Poi, finalmente, al centro dello studio, ecco il bacio tra i due, tra mille petali rossi…