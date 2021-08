“È inutile mentire”. UeD, amore già finito tra la coppia. Appena due mesi fa avevano lasciato insieme il programma

La nuova stagione di Uomini e Donne sta per iniziare. A fine agosto inizieranno le prime registrazione che andranno in onda a settembre. Tanti i volti che torneranno: da Gemma Galgani e Ida Platano. Tanti quelli che resteranno a casa su tutti Riccardo Guarnieri. Tutti alla ricerca dall’amore, quell’amore che sembrava solido tra un delle coppie del trono classico e che, invece, ora sembra andare in frantumi. A dirlo è proprio l’ex tronista, con un post sui social.



“Raramente scrivo i miei pensieri, come sto e ciò che provo in questo momento. L’ ultimo periodo non è stato facile, è inutile mentire a me stesso che tutto possa essere facile, “preso alla leggera” come ho sempre fatto. Non è facile voltare le spalle al passato, molte volte i pensieri tornano, e fanno tanto rumore, forse più di prima. Niente è facile, niente è difficile, devo solo sistemare quello che ho in testa. Ci sentiamo presto❤️🙏🏼”. E dire che a loro storia era iniziata con i migliori propositi.



Parliamo di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Poco dopo la scelta Massimiliano aveva spiegato: “Io e Vanessa Spoto viviamo alla giornata. Se si potrà speriamo di poter viaggiare. Prenderemo decisioni all’ultimo minuto. Un’estate priva di progetti e programmi già preparati”. Progetti tra i quali pare ci fosse quello di Vanessa di trasferirsi a Nettuno e iniziare la convivenza.







Sembrava, visto che le cose sembrano andare diversamente anche se Vanessa ha tenuto a precisare, nelle sue storie Instagram, come: “Io e Massimiliano non ci siamo lasciati. Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui”. Insomma, la coppia sta quindi vivendo un momento di difficoltà, ma da entrambe le parti sembra che la parola fine sia ancora molto lontana.



O forse no. Massimiliano Mollicone è stato uno dei più discussi tronisti della passata stagione, soprattutto per il modo in cui ha tratto la corteggiatrice Eugenia. “La relazione con lei (Eugenia, ndr) sarebbe stata più serrata perché a volte in esterna capitava che lei dimostrava questo attaccamento nei miei confronti, era più possessiva. Vanessa non lo è e questi sono gli anni più belli è giusto avere i propri spazi”, aveva svelato il tronista.