Fiocco rosa a Uomini e Donne: è nata Ginevra. A dare l’annuncio sui social è la mamma. La sua esperienza al dating di Maria De Filippi era arrivata con il trono di Paolo Crivellin. Il tronista alla fine decise di concludere il suo percorso all’interno della trasmissione scegliendo Angela Caloisi, con cui ancora oggi forma una coppia. La sua ex pretendente, invece, aveva poi trovato l’amore con Andrea, che è un giovane imprenditore che lavora nel campo della ristorazione con cui fa coppia da due anni e convive.



Circa un anno dopo il loro primo incontro, l’ex Uomini e Donne ed il compagno avevano decisi di passre allo stadio successivo della convivenza acquistando casa insieme. Nei mesi scorsi, poi, era arrivata la notizia più bella della gravidanza: “A Te, Amore Mio, dedico il dono più bello che la Vita potesse farci – scrive lei nella captino del post – L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato. Ora tocca solo Viverlo. Ti Amo Papy. E tu Principessa, sappi che sarai il frutto di un gigantesco, folle ma soprattutto Vero Amore. Ti Aspettiamo”.







Nelle ore scorse è arrivata la notizia che Marianna Acierno ha dato alla luce la sua prima figlia. La foto, pubblicata su Instagram, vede ritratta la manina della piccola. Per il momento, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta condividendo tutti i messaggi di affetto che i suoi cari e i fan stanno pubblicando sui social per il lieto annuncio. Senza aggiungere altri particolari.



Nello studio di Uomini e Donne tutti avevano avuto modo di apprezzare Marianna Acierno. Fin da piccola ha sempre avuto un temperamento molto forte e questo l’ha dimostrato anche nelle esterne che ha fatto Paolo Crivellin dicendo di non voler essere trattata come una bambola. Durante una puntata di Uomini e Donne aveva rimproverato le sue rivali e Paolo, di conseguenza, di non essere spontanee e troppo accondiscendenti.



Caratteristiche che l’hanno fatta apprezzare dal pubblico di Uomini e Donne. Dopo l’esperienza tv Marianna ha ripreso la sua vita sulle mandi. A quanto si legge sulla sua nota biografica “è una Club Manager presso la GetFit, a Milano. Precedentemente, inoltre, la Acierno per sei mesi ha lavorato come consulente globale di comunicazione presso la Class Editori e ancora prima come Account Ufficio Stampa per Aqqua Zone”.

