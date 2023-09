Uomini e Donne, un rifiuto secco al trono: è forse la prima volta che succede nella storia del programma di Maria De Filippi che ha dovuto incassare un no del genere. Le anticipazioni rivelano che non sarà il solo colpo di scena. Pare che Gianni Sperti sia ai ferri cortissimi con Aurora Tropea. Racconta Lorenzo Pugnaloni come stanco delle insinuazioni non veritiere sul suo conto Sperti ha sbottato e ha minacciato di passare alle vie legali: “Se continui a dire che ti faccio violenza verbale ti denuncio. Mi hai rotto”. Ma cosa è successo?

Scrive Pugnaloni sul suo blog che “gli animi si sono scaldati un sacco“. Insomma, Maria De Filippi avrà il suo bel da fare nel gestire la situazione. E dire che la presenza di Gianni Sperti era sembrata fino all’ultimo in dubbio. Lo stesso opinionista, intervistato da Fanpage sul suo futuro nella trasmissione, aveva si era detto piuttosto incerto riguardo al suo destino. “Se le cose sono cambiate in questi giorni non posso saperlo”.





Uomini e Donne, Federico Nicotera rifiuta il trono

Un ritorno in grande stile come quello di Carola e Federico con lui che avrebbe rifiutato il trono. Scrive Blasting News: “I due si confronteranno dopo l’addio definitivo arrivato questa estate e, nel momento in cui si parlerà della possibilità di riaffidare il trono a Federico Nicotera, il ragazzo dirà no. Federico ammetterà di non essere intenzionato a rivivere l’esperienza da tronista, a meno che non ritorni di nuovo Carola a corteggiarlo”.

“In studio, inoltre, arriverà anche la coppia composta da Lavinia e Alessio: per loro tutto procede nel migliore dei modi dopo la scelta in trasmissione”. La loro storia era finita malissimo. Sembravano resistere l’ex tronista Federico Nicotera e la sua corteggiatrice e poi compagna Carola Carpanelli ma poi all’improvviso, lo scorso 16 giugno, la notizia della crisi.

Non avevano specificato di aver rotto definitivamente né le cause ma quel un breve messaggio, pubblicato su uno sfondo nero, con su scritto”. È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy” lei aveva confermato un allontanamento. Settimane dopo l’annuncio dell’addio.