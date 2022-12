Uomini e Donne, critiche al programma dopo la decisione di Canale 5. Sono giorni turbolenti questi in casa di Maria De Filippi, segnati dalle parole di Gemma Galgani e Federica Aversano. Federica che, dopo aver abbandonato il trono, si era tolta qualche sassolino. “Non sentivo più nessuna emozione e Uomini e Donne si nutre di quelle. Sono felice di essere stata sincera e di aver detto la verità […] È stato un periodo stressante, sicuramente il più sofferto di tutto il mio percorso, però Maria mi ha capita. Inoltre sin dall’inizio mi hanno chiesto di essere me stessa e io ho stretto loro la mano come fosse una promessa. Così ho fatto”.



“Li avrei delusi di più restando e mentendo. Uscire da sola è stata la mia vera scelta, ho scelto me stessa. Anche per mollare un trono ci vuole coraggio. Questo percorso mi ha fatto riscoprire pregi e difetti di me. Rivedermi in esterna mi è servito a notare i miei limiti. Ho capito che sono un po’ chiusa, diffidente, che per me in amore non esistono compromessi. È la vita che me lo ha imposto, ma per ora i miei limiti mi stanno bene così”.

Leggi anche: “Chiudete l’audio”. Giovanni Ciacci, censura dopo la frase su Tina Cipollari e Gemma Galgani di UeD





Uomini e Donne cambia programmazione: torna lunedì 12



Quanto a Gemma, la sua presenza in studio sta diventando abbastanza scomoda. Le sue storie non convincono più ma lei non smette di cercare l’amore. “Se Babbo Natale mi porta in dono un Principe Azzurro, allora potrei cenare con lui a lume di candela e per me sarebbe una piacevolissima novità, dato che la sera di Capodanno ho sempre lavorato e non ho mai potuto fare programmi. Se invece dovessi inseguire un sogno, mi piacerebbe assistere dal vivo al tradizionale concerto della Filarmonica di Vienna”.



Per vedere però le storie di Gemma bisognerà aspettare il 12 dicembre. Uomini e Donne ha infatti deciso di fare un lungo ponte. Cosa che non è piaciuta ai fan che sulla pagina instagram ufficiale del programma hanno usato toni molto duri. “Il senso di fermarsi mi risulta incomprensibile visto che registrate…”, ha scritto un’utente.



E ancora: “Nooo. Ma non ci pensate alle persone che sono sole e che nelle feste si sentono ancora più sole? Ma il bello è che è tutto registrato da settimane. Non gli costerebbe nulla mandarlo in onda anche nei festivi. Seguono le feste come le chiusure delle scuole, che sciocchezza!”. E non mancano i rimproveri per il mancato omaggio alla storica opinionista Paola, scomparsa qualche giorno fa.