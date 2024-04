Decisione di Mediaset su Uomini e Donne, l’annuncio sul programma di Maria De Filippi è ufficiale. La notizia mentre il programma si avvia a vivere le sue ultime fasi: tra un mese e mezzo, infatti, il dating show più amato del pomeriggio italiano andrà in letargo fino al prossimo agosto, quando inizieranno le nuove registrazioni. Una data per il termine della trasmissione c’è già: il prossimo 31 maggio, quando dovrebbe andare in onda la scelta degli ultimi tronisti.

Tra cui, con molta probabilità, Ida Platano anche se secondo molti la dama bresciana non arriverà a concludere il suo trono, alletta dal possibile ruolo di opinionista, mentre secondo altri bisognerà aspettare ancora un bel po'. Nelle settimane scorse sembrava Ida avesse deciso di scegliere Mario, poi le cose sono cambiate in maniera drastica.





Uomini e Donne, il programma si ferma il 25 e il 26 aprile

In attesa di quello che succederà Mediaset comunica che nei giorni di giovedì 25 e di venerdì 26 aprile Uomini e Donne non andrà in onda, al suo posto un appuntamento speciale con la soap opera La Promessa, in onda eccezionalmente in versione extra-large. La decisione è stata presa per non disperdere il tesoretto che il programma di Maria De Filippi è in grado di garantire al scuderia Mediaset.

Per dare un’idea, la macchina macina-ascolti di Canale 5 Uomini e Donne era volata addirittura al 28,8% di share (ben 2 milioni e 884mila spettatori) grazie alla scelta, poi mancata, di Brando. Ed è sempre sopra il 20%, un record per un programma tra i più longevi della tv. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici.

A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018 il programma, nella sua versione classica, aveva aperto anche alle persone omosessuali, mentre nella stagione 2021-2022 aveva accolto la prima tronista transgender.