L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne sta regalando non poche emozioni. Ultimo colpi di scena è stato il mancato ritorno di Ciprian in studio davanti ad Andrea Nicole. Una doccia gelata per la tronista che non ha tardato a mostrare tutto il suo disappunto. “Che strano modo di amare – ha detto Andrea Nicole -. Io dovevo andare da Alessandro, non avrei potuto fare altrimenti perché avevo delle cose da chiarire. Vado a cercarlo, non può farmelo dire da te”.



A far scattare la molla in Ciprian una questione di gelosia. Dopo aver ammesso di essere innamorato della tronista e averla vista correre dietro Alessandro, ha deciso di non presentarsi in studio e non continuare a corteggiarla. E non è stato il solo colpo di scena a Uomini e Donne. Tanto ha fatto discutere la storia tra Ida Platano e Diego Tavani, autore di un clamoroso dietrofront pochi minuti dopo la scelta di uscire insieme. Su tutti, comunque, continua a dominare Gemma Galgani.



La dama di Torino, risultata positiva al Covid e per questo lontano dalle telecamere, non molla. E dopo la porta chiusa da Costabile punta ancora a trovare l’amore. Se vorrà trovarlo entro la fine dell’anno dovrà sbrigarsi visto che Uomini e Donne andrà in pausa prima di Natale e fino all’Epifania. Una decisione non nuova, visto che anche negli anni scorsi Mediaset decise per questo stop.







Insieme a Uomini e Donne si fermerà anche l’altro programma di Maria De Filippi: Amici 21. A gennaio, poi, Maria De Filippi non solo tornerà con il talk show sentimentale (Uomini e Donne), ma anche con la scuola di Amici e soprattutto C’è posta per te, uno dei programmi più forti del sabato sera. Insomma il meritato riposo dopo un anno molto lungo.

Intanto a Uomini e Donne si parla dell’addio tra Noemi Baratto e Domenico Fioravanti. A far scoppiare il gossip è stato proprio lui. Matteo Fioravanti ha pubblicato un video in cui dice di essere in viaggio per la Svizzera con la sorella. E alla domanda “Ti sei lasciato con Noemi?” da parte di una follower, l’ex Uomini e Donne non risponde. Qualcun altro fa notare invece che avere un buon rapporto con i propri familiari non c’entra nulla con Noemi Baratto. Dove sarà la verità?