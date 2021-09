“Grazie, non posso crederci”. UeD, tutti senza parole davanti al bellissimo gesto di Maria De Filippi per Alessandro

I telespettatori non vedevano l’ora che la nuova edizione di Uomini e Donne fosse trasmessa. Così da alcuni giorni possono vivere le emozionanti storie raccontate da Maria De Filippi e vissute dai protagonisti del famoso dating show. Tra gli incontri più romantici e seguiti degli ultimi tempi c’è sicuramente quello tra il cavaliere del Trono Over Alessandro, 91 anni, e la simpatica Pinuccia. I due sono già usciti diverse volte e pare proprio che si sia creato un bel feeling.

Tutto fila per il verso giusto e il pubblico appare colpito visto che non è semplicissimo innamorarsi di nuovo a una certa età. Nel corso degli incontri Alessandro e Pinuccia fanno però una confessione: entrambi possiedono cellulari di vecchia generazione. Così il cavaliere afferma di volerselo comprare per Natale. In questo modo i due innamorati potranno essere ancora più uniti. Con degli smartphone potranno infatti inviarsi delle foto quando non stanno insieme.

La sorpresa alla coppia la fa però Maria De Filippi. La conduttrice di UeD, infatti, chiede ad Alessandro che tipo di cellulare abbia. Il cavaliere fa vedere il vecchio cellulare e ammette di sentirsi in imbarazzo per non essersi aggiornato. A questo punto Maria chiede ad Alessandro se gli piacerebbe avere un nuovo cellulare e lui risponde di sì. “Noi te lo regaliamo” dichiara la conduttrice, per la sorpresa di tutti, pubblico e diretti interessati.





Alessandro chiede se potrà mantenere il suo vecchio numero e Maria De Filippi gli spiega cosa dovrà fare adesso. Il programma gli comprerà uno smartphone con scheda telefonica ma il cavaliere dovrà continuare ad usare il vecchio cellulare. Nel frattempo imparerà ad usare il nuovo cellulare. Così, solo quando si sarà impadronito delle funzionalità del nuovo smartphone potrà trasferire la vecchia scheda e quindi il vecchio numero sul nuovo cellulare.

È un momento davvero emozionante sia per Alessandro e Pinuccia che per i telespettatori a casa. E infatti in queste ore in molti stanno commentando la vicenda. C’è chi su Twitter dice: “Maria che regala il cellulare ad Alessandro è comunque un blocco migliore del trono giovani”. Insomma la storia tra il cavaliere e la dama del Trono Over piace davvero a tutti.