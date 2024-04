Nello studio di Uomini e Donne non c’è giorno in cui non succede qualcosa di molto particolare. Stavolta è stata Maria De Filippi a chiedere conto a Tina Cipollari, ribaltando quello che si verifica di solito. Intanto sta facendo molto discutere la decisione di Ida Platano di lasciare il programma. Nelle ore scorse ha detto la sua sui social. “Io sto un po’ così così. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani”.

>> “Ho preso una decisione sul mio futuro”. Paolo Bonolis finalmente rompe il silenzio: “Pier Silvio ha già saputo tutto”

“Persone che si sono affezionate a me e di questo ne sono onorata e grata. Di cuore vi ringrazio perché in alcuni momento no mi siete stati vicino e di conforto”. In attesa di capire cosa succederà Maria De Filippi ha chiesto conto a Tina di un presunto fidanzato del passato. Si tratta di un personaggio molto famoso.





Uomini e Donne, Tina Cipollari smentisce il flirt con Giucas Casella

Giucas Casella che, durante l’edizione 2021 del GF Vip, aveva parlato di questo flirt, confermandolo poi a Nuovo Tv. “Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi”.

E ancora: “Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”.

Per questo motivo Maria De Filippi ha chiesto a Tina Cipollari la verità. Tina ha risposto di “non ricordarsi”. “Io non me lo ricordo. Lo direi, ma non mi ricordo di questa passione consumata alle Maldive. A Cefalù però ci siamo stati, questo sì è vero. È sempre stata un’amicizia affettuosa la nostra”.