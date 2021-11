Non passa giorno che una sorpresa non lascia senza parole il pubblico di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi ecco un altro colpo di scena clamoroso. Dopo la storia di Diego Tavani e Ida Platano (usciti insieme dallo studio salvo poi un repentino cambio di idee pochi secondi dopo la decisione), protagonista un altro cavaliere del trono over. Nei giorni scorsi il cavaliere aveva fatto parlare di sé per un’accesa discussione con Armando Incarnato, che lo aveva accusato di strumentalizzare la trasmissione.



Il pubblico di Uomini e Donne aveva attaccato duramente Incarnato e la padrona di casa aveva parlato di “una fonte” poco credibile che lo informava. Ora i telespettatori pare abbiano cambiato completamente idea sulla questione. Maria resta ferma nella sua posizione e tenta di spiegare agli opinionisti il suo punto di vista. Parliamo di Marcello Messina che ha deciso di lasciare improvvisamente il programma.



Arrivato nello studio di Uomini e Donne indossando giacca e cravatta Marcello ha raccontato di aver incontrato una persona fuori. Tutto questo non torna al pubblico e Tina Cipollari si dice scettica. Gianni Sperti anche fatica a credere al suo racconto. “Marcello ma chi ci crede?” e ancora “C’è una parte di me che sta ripensando al discorso di Armando su Marcello. Pensavo fosse folle e invece ecco qua Marcello con un’altra fuori dal programma”.







Negativi anche i commenti dei fan di Uomini e Donne. “Dedicare 30 minuti di polemiche a Marcello perché giustamente esce, se ne va con una nuova conoscenza dimostra quanto è scaduta questa trasmissione”. Ma c’è anche chi lo difende. “L’inaspettato è proprio questo, trovare una persona nella vita quotidiana di tutti I giorni, “loro” seduti lì dentro tutto cercano tranne che l’amore…tralasciando qualche rara eccezione! 👏👏bravo,onesto! Scappa 😂”.



Insomma a Uomini e Donne non ci si annoia. Sicuramente, come dichiara la De Filippi tutto può succedere: un colpo di fulmine che l’ha portato a lasciare il programma. Ci sono comunque, oltre alla conduttrice, i suoi sostenitori a commentare positivamente il tutto sui social.