Nei giorni scorsi è stata trasmessa la scelta di Brando al termine di uno dei troni più discussi della storia di Uomini e Donne. Una scelta che il tronista aveva giustificando dicendo che cuore e mente lo avevano portato dalla stessa parte. Dopo le dure critiche dell’ultimo mese, quando Brando veniva accusato di rimandare di proposito la scelta, stavolta il pubblico si è commosso ed è stato partecipe in maniera autentica della scelta (e della felicità) di Brando e Raffaella.

Anche se non erano mancati commenti cattivelli: “Caro Brando nonostante ciò che hai detto la tua è una scelta ragionata… di comodo e in amore la ragione non paga, vince sempre il cuore!!! La vostra storia credo durerà quanto un gatto in tangenziale… non ha la tua finezza e la classe di Bea e alla lunga te ne renderai conto. Buona vita Brando”.





Uomini e Donne, la madre di Brando interviene dopo la scelta

Il tronista, da parte sua, aveva voluto mandare un altro messaggio a Raffaella: “Tu per me sei comprensione perché hai sempre cercato di capirmi anche quando non ti ho dato tante attenzioni. Hai sempre capito la persona che sono, hai capito anche i miei silenzi. Calore: di quando stiamo insieme, i nostri abbracci, i nostri baci, il fuoco che sei stata all’inizio e che sei sempre stata”.

“Casa: soprattutto dall’esterna della villa con il camino, mi hai fatto rivivere momenti della mia infanzia. Spesso mi fai sentire a casa. L’esterna a Napoli è stata un po’ la scintilla. Voglia di divertirsi insieme: tanta voglia di divertirci indisse, viverci momenti spensierati, leggeri, intensi. Come se ci conoscessimo da una vita”. Parole dopo le quali à arrivato a sorpresa il commento della mamma di Brando.

“A volte un’emozione è così bella, così viva, che la tocchi intensamente con le tue mani. E poi d‘improvviso, si dissolve come polvere al vento: ti dispiaci, ti demoralizzi. Ma poi la rivivi dopo un po’ di tempo. Con il tempo diventa ruota e la ruota diventa te e tu diventi ciclo: l’emozione è viva come prima, più di prima, perché nel frattempo sei diventato adulto e vedi tutto come non l’hai mai visto prima. Non c’è niente da fare. Non c’è niente da dire, la accogli, la accarezzi, la rivivi. A Brando e Raffaella”.