Un dolore sordo, terribile, di quelli che spezzano il fiato e sospendono il tempo, l’ex dama di Uomini e Donne Barbara De Santi lo ha annunciato nelle ore scorse sui social non riuscendo a trattenere l’emozione. Nello studio di Maria De Filippi Barbara De Santi si è fatta conoscere per la sua storia con il cavaliere Maurizio Guercini con il quale, poi, la storia era finita male. Era stata lei a raccontare tutto. “Con Maurizio è tutto finito. Ho scoperto che ha un’altra. Mettendo da parte il mio orgoglio gli ho detto di ripensarci e tornare da me, ma lui ha preferito passare le feste con quell’altra”.

Pur essendo uscita da Uomini e Donne ha continuato a mantenere contatti, ne sono una prova le parole dei mesi scorsi su Armando Incarnato, accusato di non essere stato limpido con la redazione e, di più, di avere un manager. “Mi avete chiesto in tanti se sto dalla parte di Armando o di Aurora. Ora che ho visto la puntata, posso dire che sto assolutamente dalla parte di Armando – ha detto -. Lui mi ricorda me quando venivano dette cose non vere e che non avevo fatto”.





Uomini e Donne, lutto per la dama Barbara De Santi

Era scesa in campo, insomma, per difendere il cavaliere napoletano. Nelle ultime settimane, poi, si era parlato di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne. Secondo il sito Blastingnews, lei sarebbe stata richiamata per prendere parte alla trasmissione. Quindi, nella stagione 2023-2024 la donna dovrebbe tornare come dama in studio. E insieme a lei ci saranno anche altri colpi di scena.

Voci che Barbara De Santi non ha mai confermato. Forse lo farà nelle prossime settimane ma ora per la dama è il momento del lutto. Come detto, infatti, nei giorni scorsi l’ex Uomini e Donne pubblicato un video su Instagram in cui sono state raggruppate delle foto che la ritraggono in compagnia di un uomo. L’intervento in questione è stato corredato da tale didascalia.

“Eravamo giovanissimi, eravamo due corpi e un’anima sola. Sei stato il grande amore della mia vita. R.I.P.” Parole con le quali ha voluto salutare, con molta probabilità, una persona che è stato molto di più di un compagno di vita e un fidanzato, una stella con la quale ha percorso insieme una parte della sua esistenza.