Lutto per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. L’annuncio è arrivato nelle ore scorse. Lo ha fatto con un lungo post sui social. Qualche ora prima del post aveva pubblicato una storia Instagram che non faceva presagire nulla di buono. Si trattava di un’immagine con lo sfondo completamente nero, con al centro l’emoji di un cuore spezzato, corredata di una nota struggente melodia eseguita al piano, “River flows in you”. Di lì a poco la notizia che nessuno voleva sentire.



Unanime il cordoglio del fan di Uomini e Donne che sulla pagina ufficiale dell’ex protagonista hanno lasciato commenti e messaggi. “Sei stata la mia seconda mamma, mi hai insegnato ad esser un gentiluomo, a mettermi sempre nei panni del prossimo e a non fare agli altri ciò che non vorrei fosse fatto a me.

Mi hai insegnato il magico Potere del riuscire a godere di ciò che si ha, piuttosto che provare invidia per i beni altrui”.



E ancora: “Hai insegnato a tutti noi che cosa significa tenere unita una famiglia, una Grande Famiglia, perfino nei momenti più bui”. Il messaggio dell’ex Uomini e Donne Andrea Dal Corso non finisce qui. “

Mi hai insegnato a non portare rancore, a perdonare, a tenere duro, ad essere Forti… eh già… forti come le tue mani che stringevano le mie l’ultima volta..”.







E l’ex Uomini e Donne conclude: “Mani che hanno lavorato e accarezzato per una vita intera. Mani che vorrei avere accanto al cuscino ogni volta che ne ho bisogno. Grazie per esser stata mamma, papà, nonna, amica. Grazie per aver lottato e grazie per aver atteso che scrivessi un Libro che parla anche di te… Mi sembra ancora di vederti stringerlo fra le mani. Ciao Nonni! Tuo Andrea”.



Andrea Dal Corso, classe 1987, dopo aver corteggiato Teresa Langella a Uomini e Donne è ora fidanzato con lei. Andrea e Teresa dopo la scelta di Teresa hanno vissuto una relazione felice con qualche momento di difficoltà come tutte le coppie. Alla fine Andrea e Teresa hanno deciso di andare a convivere, a partire dall’estate 2021, nella città di Roma e di costruire quindi lì la loro vita insieme.