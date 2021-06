Fiocco azzurro per l’ex tronista di Uomini e Donne. L’annuncio è arrivato poco fa dalla sua pagina social. “Stanotte è nato Gabriele, la mamma è stata una grande, sia lei che Gabriele, stanno benissimo.

Grazie ai medici, le ostetriche e le infermiere sono stati fantastiche. Un ringraziamento a Nicoletta, che ha fatto nascere sia Rebecca sia Gabriele”. Pochi secondi dopo il post è stato sommerso da un fiume di like e commenti. Tanti i volti dello spettacolo che si sono voluti congratulare con la coppia.

E c’era da aspettarselo. Sono passati anni ma nessuno ha dimenticato il suo lungo percorso e la sua storia all’interno del dating. Dopo aver incontrato numerose pretendenti era uscito dal programma di Maria De Filippi nel 2014 con la corteggiatrice Luce Barucchi, ma la loro storia naufragò in pochi mesi. Due anni dopo, però, è arrivata la donna della sua vita, quella che gli ha già dato una figlia. Lei si chiama Fernanda Comani, mamma di Rebecca. Una donna senza cui Luca Viganò non può proprio stare.



Rebecca, la primogenita, era nata il primo agosto 2017. Era stato proprio papà Luca Viganò ad annunciare il lieto evento a mezzo Instagram, con tanto di dichiarazione d’amore anche alla neo mamma. Poi, sulle pagine del settimanale Nuovo tv, l’ex protagonista di Uomini e Donne aveva spiegato anche il perché della scelta del nome Rebecca: “A 14 anni ho sognato che mia figlia si sarebbe chiamata Rebecca, ho scritto un libro e alla protagonista femminile ho dato quel nome”.







Poi Luca Viganò continuava: “Non ho mai conosciuto una persona che si chiamasse così, ma lo considero un segno del destino, anche se Fernanda avrebbe preferito Sofia”. Classe 1980, Viganò è originario di Dolo, in provincia di Venezia. All’età di 12 anni un lutto tremendo colpisce la sua famiglia: muore il suo papà. Una perdita, questa, che lo porta a legarsi ancora di più con la mamma, che diventa così la sua migliore amica.



Dopo aver preso la maturità, Luca Viganò comincia a lavorare come rappresentante di caffè, poi come agente di commercio e diventa anche socio di un bar. Nel 2014, come detto, l’esperienza, non proprio fortunata, nella trasmissione di Maria De Filippi. Difficoltà cancellate ora che, nella vita di Luca Viganò, è entrata una nuova gioia.