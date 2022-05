Novità su Luca Salatino e Veronica Rimondi a Uomini e Donne. C’è grandissima attesa per le loro scelte e ora il pubblico ha saputo tutto su ciò che accadrà ormai a breve. Il dating show di Maria De Filippi è praticamente agli sgoccioli e quindi tutti si stanno chiedendo quando arriverà il fatidico momento. Ci sono già state diverse anticipazioni sul loro percorso conclusivo, ma ora sono emerse anche alcune notizie da considerare quasi ufficiali legate all’appuntamento finale di entrambi.

In attesa di vedere tutto a Uomini e Donne di Luca Salatino e Veronica Rimondi, su quest’ultima è stato rivelato qualcosa di clamoroso e inaspettato. Infatti, pare che lei conoscesse già il corteggiatore scelto come fidanzato perché i due hanno un’amica in comune a Venezia e hanno aspettato qualche esterna per comunicarlo. Inevitabili le polemiche scoppiata dopo la notizia. Non sarebbe certo la prima volta che due protagonisti imbarazzano il programma. Ma non ci sono state conferme.





Uomini e Donne, quando c’è scelta di Luca Salatino e Veronica Rimondi

A rivelare tutto in anteprima su Luca Salatino e Veronica Rimondi e sulle loro scelte a Uomini e Donne ci ha pensato la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, che ha appreso in anticipo le date in questione della messa in onda. Ricordiamo che lui ha scelto Soraia e ha dunque rifiutato Lilli, mentre Veronica ha preferito uscire dal programma con Matteo invece che con Andrea. Ora andiamo a scoprire insieme quando i telespettatori potranno osservare tutti i particolari degli eventi dei due tronisti.

La scelta di Luca Salatino, che dunque otterrà il sì da parte di Soraia, si materializzerà in studio nella puntata di lunedì 30 maggio. Mentre mercoledì primo giugno spazio a Veronica Rimondi e alla sua scelta ricaduta su Matteo. Proprio l’1 giugno ci sarà l’ultima puntata del programma Mediaset, che poi ritornerà a settembre. Il pubblico ora ha fatto partire il conto alla rovescia e quindi mancano davvero pochi giorni, prima che Maria saluterà momentaneamente il pubblico di Canale 5.

Nelle scorse settimane si era parlato dell’ipotesi di dare spazio ad una versione vip di Uomini e Donne. Infatti, Blasting News ha fatto sapere che si era sparsa la voce che potessero esserci personaggi del calibro di Valeria Marini, Antonio Zequila e Roger Balduino con Silvia Toffanin che avrebbe presentato la trasmissione in sostituzione di Maria. Invece, DavideMaggio ha smentito tutto.

