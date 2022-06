Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam: niente gossip, stavolta sono loro a dare la notizia. Meno di un mese fa era arrivata la scelta in studio. Scelta a stretto giro della quale erano arrivate le parole di lei sul suo profilo instagram. “Dico Grazie a persone con un cuore enorme che mi hanno accompagnato, supportato mi hanno fatto credere in me stessa. Soraia in 5 mesi è riuscita a essere sè stessa con tutte le sue paure più grandi, Ho superato “blocchi” interiori, che erano mostri”.



“Ci ho messo tutta me stessa per mirare al cuore della persona splendida che ora ho affianco Luca, la persona più incredibile che abbia mai conosciuto che mi sta dimostrando il mondo. Tanti pianti tante arrabbiature, tante volte ho creduto di gettare la spugna ma grazie a voi ho cercato di combattere perché per amore credo che ne valga la pena”. Nelle settimane scorse però i dubbi sulla coppia non erano mancati.





Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam: no alla convivenza



Così la coppia ha deciso di fare chiarezza attraverso un’intervista a MondoTv24. “Al momento non conviviamo. Tra impegni e lavoro ci si vede poco. Sta andando molto bene, ovviamente la distanza è un ostacolo ma ce la stiamo cavando molto molto bene. Siamo contenti, ci stiamo conoscendo. Va tutto a gonfie vele. A trenta anni le cose vanno fatte con testa e piano piano”.



“Altrimenti si rischia di rovinare tutto. Gli obiettivi, i progetti e le intenzioni ci sono”. Così Soraia. Alla quale ha fatto seguito Luca: “Certo c’è la distanza, noi abbiamo i nostri impegni. Io ho i miei impegni a Roma perché comunque praticando lo sport, lei col suo lavoro… per adesso non riduciamo a ricongiungerci. Ci vediamo una volta a settimana, o salgo io a Como o scende lei a Roma”. (Leggi anche “Ci sono difficoltà”. UeD, Luca Salatino e Soria Allam: stavolta è lei a dire tutto senza filtri)



“Così riusciamo a gestire questa situazione che non è sicuramente comoda. La convivenza è l’obiettivo che vogliamo raggiungere. Per ora siamo impossibilitati, lei per il lavoro e io per gli impegni sportivi che ho qui a Roma. Anche il fatto che ci dobbiamo ancora conoscere… però quello della convivenza è sicuramente il nostro obiettivo, o presto o tardi la voglia c’è. Sicuramente bisogna ascoltare il cuore, quando sei ragazzo, se ti senti di convivere dopo un giorno con una persona bisogna farlo, a 30 anni è diverso sicuramente”.

