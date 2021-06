Uomini e Donne è terminato da poco e Luca Cenerelli e Elisabetta Simone sono stati tra i protagonisti dell’ultima parte del Trono Over. La loro conoscenza è terminata tra un mare di polemiche. Infatti la dama si è allontanata dal cavaliere con grande rammarico nel momento in cui ha capito che lui non ricambiava i sentimenti. La dama è rimasta molto delusa dal comportamento di Luca Cenerelli che sembrava intenzionato ad una conoscenza non superficiale, ma volta a costruire qualcosa di forte.

Tuttavia qualcosa secondo Elisabetta Simone deve essere andato storto, almeno stando a quanto racconta la dama al magazine di Uomini e Donne: “Nella mia vita non voglio più qualcuno come Luca. Sono molto delusa per tutto quello che è accaduto. Non mi aspettavo che Luca si comportasse così: la nostra è stata una relazione a tutti gli effetti, nonostante ciò che dichiara lui. Mi sono sentita non rispettata, trattata come una persona di poco valore”.

Il lungo sfogo continua: “Luca è sparito. Ci sono rimasta malissimo. Non meritavo un trattamento del genere. E poi sono stanca di queste sue confusioni. Luca deve fare pace con il cervello: voglio un uomo che, se mi desidera, lo voglia a tutti i costi. A oggi metto in discussione tutto quello che c’è stato tra noi. Ci sono rimasta troppo male. Se davvero mi avesse voluto bene non mi avrebbe trattato così, soprattutto vedendo quanto fossi scossa. Credo che lui sia tormentato dai suoi stessi scheletri nell’armadio”.





Insomma una storia che andata avanti tra alti e bassi che si è conclusa con la decisione di Elisabetta di interrompere definitivamente la frequentazione sebbene ancora frastornata dalle attenzioni che Luca Cenerelli continuava a riservarle. Anche gli opinionisti hanno invitato la ragazza ad allontanarsi immediatamente dal cavaliere. E nelle ultime puntate Elisabetta ha anche detto di aver baciato un altro uomo: si tratta di Marco da poco entrato nel parterre di Uomini e Donne.

Tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone sembrava che fosse davvero finita. E, invece, sono stati ‘beccati’ insieme a Milano, in atteggiamenti decisamente intimi. A rivelare il gossip è stato Amedeo Venza che su Instagram ha detto: “Continua la frequentazione tra Luca ed Elisabetta. I due sono stati avvistati insieme a Milano mentre passeggiavano abbracciati”. Resta, pertanto, da capire cosa sia successo tra loro lontano dalle telecamere. Possibile che la dama abbia dato una nuova chance al cavaliere. E se le cose dovessero stare così sarà la coppia stessa a farlo sapere ai fan.