“Ti tiro una scarpa in testa”. UeD, caos in studio. Lite furibonda, urla e parolacce tra dame e cavalieri

Altra puntata piena di colpi di scena a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tutto inizia quando Isabella Ricci viene chiamata al centro dello studio: la dama in questo periodo sta conoscendo meglio Fabio Mantovani. Ma è Gemma Galgani ad entrare a gamba tesa e attacca subito la rivale. La critica riguarda l’intervista rilasciata al magazine del programma e le affermazioni che Isabella Ricci ha fatto su Giorgio Manetti.

“Tu pensi di essere sopra gli altri, invece sei uguale a tutte noi. Tu, in particolare, sei una porella. Sei qui per i sentimenti o per cosa? Ma come fai a chiedere consigli a Giorgio Manetti, che è stato con me e tu non mi consideri? Sei un pinocchio vestito da donna. Sei una grande stro**a”, sono state le parole della dama torinese. A questo punto è arrivata la risposta da parte di Isabella Ricci che con la sua eleganza ha sciorinato tutti i punti delle accuse rivolte da Gemma Galgani.

Nella discussione ci entra anche l’opinionista Gianni Sperti che critica Isabella Ricci per il desiderio di voler conoscere Giorgio e lei sbotta: “Non voglio frequentarlo. Tu strumentalizzi tutte le parole che io dico. Non ho detto che lo voglio vedere qui, ho detto che lo voglio vedere a pranzo come amico”. Ed ecco che tra i due prende il via l’ennesimo botta e risposta: “Sti gran c***i che non vuoi che parlo di te! Io ho il dubbio che tu non sia qui a trovare l’amore, per me sei qui per visibilità”, sbotta l’opinionista.





In studio è il caos più totale perché scoppia un’altra lite tra Marcello Messina (ex di Ida Platano) e Gemma Galgani. Il cavaliere ribadisce che non sopporta “chi mi dice di stare zitto” e si scaglia contro la dama torinese urlando tra gli applausi del pubblico: “Andate a lavorare, la-vo-ra-te”. Pronta la risposta di Gemma Galgani che non si tira indietro e ribatte: “Guarda ti arriva una scarpa, ti arriva una scarpa in testa”.

Infine dopo un ballo al centro dello studio, Gemma Galgani torna ad attaccare il cavaliere Costabile Albore, accusandolo di aver gettato la loro conoscenza alle spalle con grande facilità. “Gemma, credimi: è stato meglio così per tutti e due. I nostri caratteri sono venuti fuori, e il mio non è compatibile con il tuo”, sono state le parole del cavaliere, mentre la dama torinese è nuovamente scoppiata in lacrime.