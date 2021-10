Joele Milan è purtroppo finito agli onori della cronaca televisiva, a causa di un episodio clamoroso. L’ormai ex tronista del programma ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi è stato cacciato dalla stessa conduttrice, dopo che avrebbe provato ad avere contatti con la corteggiatrice Ilaria Melis anche all’esterno della trasmissione. Cosa che non è assolutamente consentita, stando alle regole del dating show di Canale 5. Qualche giorno fa il giovane si è comunque sfogato, dopo la sonora batosta subita.

Qualche giorno fa Joele Milan ha detto che Maria De Filippi stata molto comprensiva nei suoi confronti e in quelli di Ilaria. Al contrario di Tina Cipollari e Gianni Sperti che, secondo lui, sono stati molto duri e fin dal primo momento hanno chiesto che venisse cacciato. Ma non è tutto perché poi ha di fatto smascherato a sua volta la redazione: ha rivelato che dopo quella registrazione ha avuto modo di parlare nuovamente con gli autori e che addirittura gli avrebbero chiesto se fosse disposto a rimettersi in gioco.

Precisamente Joele Milan ha rivelato, dopo l’addio a ‘UeD’: “Sono stato tanto male, non sono sereno. Sono riuscito a riprendermi grazie alle persone che ho attorno, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Maria è stata molto comprensiva e ha sottolineato che è normale che tra due ragazzi giovani possa scattare quel tipo di attrazione, ha preso anche le nostre parti. Tina e Gianni sono stati invece duri”.





Qualche ora fa Joele Milan ha voluto regalarsi un nuovo tatuaggio, che identifica tra l’altro il suo stato d’animo. Nella didascalia che accompagna il video in cui mostra il tattoo, l’ex tronista di ‘UeD’ ha semplicemente scritto: “Incidente di percorso”. Poi si è potuto vedere più nel dettaglio cosa è stato raffigurato sulla sua gamba. Guardando l’immagine del tatuaggio, si può osservare che si è fatto incidere un trono distrutto, proprio ciò che gli è successo a causa del suo comportamento.

Sotto il suo post, i follower di Joele Milan hanno commentato: “Lascia che parlino. Ipocriti”, “Buttiamola sul ridere”, “Voglio morire ahahah”, “Ognuno si crea il destino con le proprie mani”, “No vabbè, fantastico”. Altri ancora hanno aggiunto: “Mi sento male”, “Ma sì, lascia che parlino, tu sei un grande”. Ma c’è anche chi l’ha criticato: “Mi auguro vada via con la doccia”, “Che trash, sei patetico”.