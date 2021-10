“Insieme? Le cose stanno così”. Joele e Ilaria cacciati da UeD: cosa è successo tra i due dopo la puntata

Puntata piena di sorprese quella andata in onda nel pomeriggio di venerdì 15 ottobre a Uomini e Donne. Protagonista assoluto è il tronista Joele Milan che già nelle settimane scorse era balzato agli onori della cronaca per quello che ha ‘combinato’. Ma andiamo con ordine. Durante la puntata Ida Platano e Marcello Messina si sono risentiti nonostante le difficoltà emerse. Armando Incarnato ha accusato il cavaliere di aver scelto la dama come ripiego dopo non aver voluto frequentare Marika.

Ovviamente Maria ha dovuto anche tenere a bada le due duellanti, Tina Cipollari e Gemma Galgani. Stavolta il pomo della discordia è stata la Mummia, il pupazzo a grandezza naturale che Tina ha ‘dedicato’ alla rivale. Ma la scena che ha catturato l’attenzione dei presenti in studio e dei telespettatori è andata in onda quando Maria ha fatto trasmettere un video in cui Joele viene pizzicato mentre viola il regolamento. Andiamo a vedere di cosa si è trattato.

Nel video Joele sta ballando con Ilaria Melis, i due hanno ancora i microfoni, e il tronista confida alla ragazza che un suo amico la vorrebbe seguire su Instagram. Le dà il nome e poi suggerisce che potrebbero sentirsi così, tramite quel contatto. Tutto senza dire nulla alla redazione, ovviamente, perché la cosa è proibita. Joele prova a difendersi, mentre Ilaria dice che non ha inteso in quel senso la proposta del tronista e che non si sono sentiti. In ogni caso la decisione di Maria De Filippi è durissima e inappellabile.





Dopo che Maria De Filippi mostra il profilo dell’amico di Joele che Ilaria ha effettivamente iniziato a seguire, in studio arrivano le reazioni dei preseti. Gianni Sperti e Tina Cipollari esclamano: “Questo non si può fare. Va contro il regolamento del programma”. “Scusa ma a che gioco sta giocando” dice un’altra corteggiatrice. Insomma il tronista viene accusato di prendere in giro tutti. E le scuse non bastano. “Ci sono delle regole che vanno rispettate – tuona Maria – e se non le rispetti te ne vai a casa. Il trono finisce qua!”.

A nulla servono le parole di Joele. Dopo il ‘fattaccio’, comunque, Ilaria è tornata sull’argomento: “Dopo la puntata ho scritto all’amico di Joele, vorrei farmi dare il suo numero perché mi piacerebbe contattarlo, a questo punto… vorrei sapere come sta. Penso che lui non stia bene e nemmeno io, perché sono passata come una complice”. Poi ha concluso: “Ora mi piacerebbe conoscerlo anche fuori, vedremo se lui vorrà, per ora devo avere pazienza. Ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino, vorrei essere io quella persona…”.