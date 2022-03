“Spunta il suo nome…”. Jessica Selassié, indiscrezione boom. La soffiata sulla vincitrice del GF Vip

Fresca di vittoria al GF Vip per Jessica Selassié si aprono nuove prospettive. Dentro la casa aveva fatto parlare della sua storia con Barù. Storia chiusa per ammissione dell’esperto di vini che lo ha confermato nei giorni scorsi a Verissimo. Un’intervista fiume durante la quale si è lasciato andare anche a racconti su nuovi progetti. “Lei è fantastica, è pura, intelligente, è una mia amica. Cosa è successo fisicamente? Nulla, non si poteva fare nulla lì dentro, soltanto qualche bacino”.



“Sono attratto fisicamente da Jessica Selassiè, è una bella donna. Mi piacerebbe continuare l’amicizia con lei, ma non saprei proprio per il resto. Alla fine non ci conosciamo. In questo momento non voglio avere una storia romantica”. Barù aveva spiegato che a breve aprirà un ristorante a Milano e non chiude la porte alla tv. “Mi interessa. Ho scritto anche dei programmi su vino, cibo, viaggi. Magari mi aiuterai a mandarli in onda…”.



Quanto a Jessica Selassié pare sia pronta ad approdare a Uomini e Donne. Laa bomba è scoppiata poco fa. Secondo alcune indiscrezioni la scelta sarebbe di Maria De Filippi in persona. Secondo quanto riferito da Amedeo Venza, lo staff di Uomini e Donne starebbe corteggiando in modo serrato la Selassié. Quest’ultima, dopo la vittoria del GF Vip, è stata risucchiata dal vortice del successo e non ha ancora capito bene le dinamiche del mondo dello spettacolo.







Una scelta, pare, per rilanciare il dating dopo le ultime polemiche. L’ultima in ordine delle quali è stata la voce del presunto pagamento che alcuni tronisti avrebbero ricevuto. Era stato Sergio, un cavaliere, a tirare fuori il caso. “Quanti soldi prendi per stare seduta lì”, ha chiesto a Daniela, via telefono. Il cavaliere ha tentato di difendersi affermando che la sua “era una domanda leggera” che non aveva per lui alcun significato “ai fini della conoscenza”.

Maria De Filippi ha cercato di vederci meglio: “Tu avevi sentito questo e hai domandato?”. Secca la risposta della dama di Uomini e Donne destinata a sollevare un polverone. “Come un fulmine a ciel sereno, non ne stavamo neanche parlando. Quanto ti pagano? Mi hai fatto questa domanda. Al che io ovviamente ti ho detto che non mi pagano e tu non sei stato soddisfatto della tua risposta