Uomini e Donne, dentro e fuori lo studio è una polveriera. Se tra le mura tiene banco Ida Platano. Fuori è una ex amatissima coppia a far parlare. Per Ida Platano, reduce dal confronto a tre con Roberta Di Padua e Riccardo non è un momento particolarmente facile, anzi. Anche Maria De Filippi l’ha più volte ripresa dopo gli ultimi appuntamenti, uno in particolare dopo il quale era scoppiata piangere. La responsabilità sempre di Riccardo che l’aveva criticata duramente.



Davanti alle lacrime, Maria aveva fatto notare a Ida Platano come un cavaliere, che si chiama Gabriele, fosse interessato in modo serio a lei. Ida aveva glissato sottolineando come il vero motivo della mancata uscita con Gabriele fosse semplice: “Mi fa domande troppo insistenti su Riccardo”. E a quel punto la De Filippi era intervenuta. “Ma sono anni che comunque parli di Riccardo, quindi è normale che Gabriele voglia indagare”.



Dopo essersi asciugata le lacrime ed aver avuto questa sorta di reprimenda da parte della conduttrice di Canale 5, Ida Platano aveva deciso di accettare l’invito del cavaliere e quindi si andranno a prendere insieme un caffè al bar. Nella puntata di oggi Ida e Gabriele hanno raccontato di essersi sentiti molto in settimana, solo attraverso dei messaggi.







Il loro amore a Uomini e Donne non è sbocciato. E un altro amore sembra al capolinea, quello tra Jessica Antonini e Davide Lorusso? La coppia nata a Uomini e Donne pochi mesi fa. A soffiare sul gossip il fatto che Jessica fosse stata sorpresa a Milano Marittima si è riunita con altri ex partecipanti del programma. Tra questi è stato possibile notare gli ex cavaliere Simone Bolognesi e Germano Avolio.



L’assenza di Davide aveva fatto discutere a Uomini e Donne e non solo tanto da spingere Jessica a chiarire sulle pagine di PiuDonna. Già qualche ora sul suo account social aveva smentito ogni cosa, ma ora decide di fare anche delle precisazioni. Non c’è nessuna relazione tra Jessica e Germano. Sono amici, molto, tanto che Antonini fa sapere che Germano le è stato vicino “giorno e notte”. Con Davide quindi le cose vanno a gonfie vele.