Adesso ci siamo davvero. Anche se manca l’ufficialità, l’ultima foto pubblicata sui social network sembra proprio che non ci siano più dubbi. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ avrebbe nuovamente trovato il suo amore. Si è lasciata definitivamente con l’ex corteggiatore del programma in estate, precisamente nel mese di giugno, poi di lì in poi non si è saputo più niente per quanto riguarda la sua sfera privata. Ma ora una foto emblematica fa intendere che lei abbia trovato l’anima gemella.

Parlando un attimo di ciò che sta succedendo intorno al dating show di Maria De Filippi, secondo quanto riportano i ben informati Nicola Pisu potrebbe presto arrivare a Uomini Donne. L’indiscrezione ha preso a circolare in rete da qualche giorno, ma come detto non è stata ancora resa ufficiale dalla produzione. Né da Maria De Filippi né da Raffaella Mennoia che, da anni, cura il programma. Per capire cosa succederà bisognerà aspettare. Ma le indiscrezioni sono decisamente molto forti.

Ora la giovane ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale due mani che si intrecciano. Ovviamente la prima è dell’ex ‘Uomini e Donne’, mentre la seconda è alquanto misteriosa. Non ha infatti voluto aggiungere dettagli o comunque didascalie ad accompagnamento dell’immagine. C’è un unico indizio sulla mano di lui, infatti si può notare con evidenza un bellissimo tatuaggio. E, aggiungendo a questo il fatto che lei sia sempre apparsa sorridente recentemente, tutto fa pensare ad un innamoramento.





L’immagine è stata pubblicata dall’ex tronista del programma, Jessica Antonini, che come detto non ha spiegato nei particolari perché abbia postato quella storia. E non ha taggato nessuno, quindi il nome del presunto partner è decisamente ignoto. Si sa solamente che quell’istantanea è stata scattata prima di pranzare insieme in un locale. Adesso però i fan vogliono saperne di più e si aspettano da lei maggiori spiegazioni nelle prossime ore. Ma chissà se arriveranno da Jessica Antonini.

Jessica Antonini è stata legata sentimentalmente a Davide Lorusso, conosciuto appunto a ‘Uomini e Donne’. La ragazza è originaria del Lazio, precisamente di Gabignano Sabino (Rieti). Come lavoro è assistente alle Poste nonché tatuatrice ed è anche iscritta ad un’agenza di moda, quindi ama fare la modella nel tempo libero. Dopo l’esperienza a ‘UeD’, la sua fama e la sua notorietà sono aumentate a dismisura. E ora avrebbe anche trovato il fidanzato.