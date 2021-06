“Ho chiuso: lui non lo sa ma è gay”. L’addio dopo UeD e ora questa bomba in copertina. Ma l’ex tronista nega

Tra Jessica Antonini e Davide Lorusso è finita. La loro storia era nata sotto lo sguardo delle telecamere di Uomini e Donne: si sono conosciuti all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Il motivo della rottura sarebbe da rintracciare nella distanza tra i due. Nelle ultime settimane in tanti si sono scagliati contro la ragazza con giudizi e offese. E lei ha deciso di rispondere per le rime a quanti la stanno accusando.

La Antonini non comprende come queste persone possano giudicarla se neppure sanno cosa è accaduto: “Ma perché non vi date una sciacquata alla bocca tutti quanti, che vergogna di gente. Ma ci conoscete? Ho letto: ‘lui è troppo per lei’ (je piacerebbe – gli piacerebbe)”. Jessica Antonini ha dovuto anche smentire un flirt con Fabrizio Corona con cui condivide solo un rapporto legato all’ambiente lavorativo, come lei stessa ha fatto sapere. “Ho letto: ‘lasciala con Corona, è l’uomo per lei (non si sa mai nella vita, Fabrizio è una bellissima persona)”. Quando ha dovuto smentire la loro presunta relazione, la Antonini aveva apertamente dichiarato di non essere la donna adatta all’ex re dei paparazzi.

E nelle ultime ore sta facendo discutere molto il titolo della copertina del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. “Ho chiuso con Davide: lui non lo sa, ma è gay”. In molti si stanno chiedendo se effettivamente Jessica Antonini abbia detto questa frase. Il titolo del giornale ha subito attirato l’attenzione del pubblico e non sono mancati i commenti negativi da parte di molti telespettatori che hanno seguito il loro percorso nel programma.





La ragazza ha utilizzato una Instagram Stories per spiegare come stanno realmente le cose. “Si sa che i giornali devono fare sempre titoli a effetto – scrive Jessica Antonini -. E appena vista la copertina mi sono sbrigata a sentire chi di dovere. Non ho mai chiesto di scrivere così e soprattutto in copertina… Mi è stato risposto che dentro è tutto spiegato: me lo auguro”.

Jessica Antonini ha anche condiviso una storia dell’esperto di gossip Amedeo Venza che ha ammesso di aver letto le dichiarazioni della ragazza, la quale nell’intervista in questione non avrebbe alluso in nessun modo a questa cosa. L’ex tronista al giornale avrebbe solo dichiarato che vedeva un po’ distante, fisicamente, l’ex corteggiatore. E questo particolare l’ha reso noto anche nella sua intervista su Uomini e Donne Magazine. Oltre ciò, avrebbe aggiunto che voleva capire se Davide “stesse attraversando qualche distorbo e/o problema”. Jessica, dunque, non avrebbe mai fatto la dichiarazione che si legge nel titolo del giornale.