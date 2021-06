Adesso neppure le smentite servono più. Perché certe frasi valgono più di tutto. La coppia nata a Uomini e Donne pochi mesi fa sembra arrivata al capolinea. La bomba era scoppiata pochi giorni dopo che lei era stata sorpresa a Milano Marittima altri ex partecipanti del programma, tra i quali questi gli ex cavalieri Simone Bolognesi e Germano Avolio. L’assenza del fidanzato aveva fatto discutere a Uomini e Donne e non solo tanto da spingere lei a chiarire sulle pagine di PiuDonna.



Lei che già qualche ora dopo sul suo account social aveva smentito ogni cosa precisando come non ci fosse nessuna relazione con Germano, altro ex (come detto) di Uomini e Donne. Sono amici, molto, tanto che lei aveva fatto sapere come lui le fosse stato vicino “giorno e notte”. Ora però arriva un messaggio inequivocabile che mette una serie ipoteca sul futuro della coppia di Uomini e Donne. “Alla fine è tutto qui. Mi conosco. Non riesco ad accontentarmi di una cosa tiepida… O gela… O brucia”.



Parole che l’ex tronista di Uomini e Donne sembra indirizzare al suo ormai ex fidanzato. La coppia, o ex tale, non ha ancora comunicato ai fan di aver messo la parola fine alla loro storia, per cui non si può ancora dare per certo. Che sia una rottura temporanea o definitiva solo il tempo lo dirà. Oltre a questi messaggi dell’ex tronista, ci sono altri due indizi. Jessica e Davide non si seguono più su Instagram.







Infine, come riporta Isa e Chia, sempre molto informata su Uomini e Donne, a una fan che le avrebbe detto di essersi salvata lei avrebbe risposto con un “Lo puoi dire forte”. Tronista molto discussa Jessica Antonini è originara di Gavignano Sabino, un paese in provincia di Rieti. Mamma di un bambino di 5 anni. La sua storia è molto particolare e ricca di eventi, non sempre positivi. Reputa di non essere stata una figlia modello, poiché all’età di 18 anni è scappata di casa con 300€ in tasca, direzione Milano.



Qui, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha dormito per circa 15 giorni alla stazione. Il motivo della fuga è legato al padre. L’uomo era molto autoritario e lei pensa che non fossero il ritratto della famiglia felice. Sua madre era casalinga e il padre operaio, grande lavoratore, ma purtroppo le ha fatto mancare l’affetto e il senso di famiglia