Incredibile quanto successo nella puntata del 29 settembre di ‘Uomini e Donne’. La dama Isabella Ricci si è arrabbiata non poco e ha minacciato di prendere una decisione clamorosa, ovvero quella di lasciare la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Una scena che ha lasciato di stucco il pubblico da casa, che ha seguito attentamente l’evolversi della situazione. E dietro la sua affermazione c’è una motivazione ben precisa, infatti era accaduto qualcosa di importante poco prima.

Isabella Ricci qualche giorno fa ha fatto discutere per un posto, dove ha scritto: “Io ho 62 anni ed ho imparato che, a una certa età, è meglio togliere che mettere…la parola d’ordine è: semplicità! Sarete molto più belle”. Peraltro, non tutti sanno che vanta una laurea in Filosofia e studi successivi. In molti ci hanno visto un velato riferimento a Gemma Galgani, che di recente ha fatto sapere di essersi sottoposta a un intervento per modificare il seno, cosa che ha scatenato l’ilarità della rivale Tina e lo stupore di tutti i telespettatori.

Durante l’appuntamento del 29 settembre, Isabella Ricci ha avuto un confronto molto duro con il cavaliere Biagio. Quest’ultimo ha fatto capire e ha detto apertamente che sarebbe nato qualcosa tra i due protagonisti del dating show di Canale 5. E l’uomo ha deciso di puntare il dito contro la dama: “Sei una bugiarda”. Quando ha ascoltato questa brutta frase contro di lei, Isabella Ricci si è alzata di scatto e gli ha detto: “Non ti alzare che sei pure più basso”. E poi ha quasi abbandonato il programma.





Tina Cipollari ha criticato aspramente l’atteggiamento di Biagio per quella reazione spropositata e Isabella Ricci si è rivolta verso la conduttrice, dicendo: “Io me ne vado”. Sorpresa Maria De Filippi, che ha chiesto: “Ma perché?”. E lei ha spiegato nel dettaglio: “Perché insiste con questo argomento, tutte le volte, a tutte le registrazioni e sarà così finché qualcuno non gli dà ragione. Io sinceramente a 62 anni non me la sento, Maria”. Ma in seguito ha cambiato idea ed è fortunatamente tornata in studio.

Alcuni giorni fa sui social si è alzato un coro di critiche nei confronti di Gemma Galgani. “Dopo 12 anni magari avrai stancato o no?”, ha scritto ancora un altro utente social che sottolinea il fatto che Gemma sia presente in studio a Uomini e Donne da fin troppo tempo e che ormai avrebbe stancato non solo il pubblico da casa ma anche i nuovi possibili cavalieri. A cui segue un altro commento “Gemma sempre più in basso”.