“Pronta ad uscire”. Uomini e Donne, terremoto in arrivo: la notizia sulla dama scuote il programma

A Uomini e Donne la protagonista è sempre Gemma Galgani. Per la dama torinese l’amore continua a restare un tabù. Dopo 10 anni infatti ancora non è riuscita a trovare l’uomo adatto per lei. Nei giorni scorsi la dama era stata assente dal dating dopo essere risultata positiva al Covid. Le sue condizioni non destano preoccupazioni e dovrebbe presto poter tornare in studio. Intanto a monopolizzare l’attenzione è Ida Platano, la sua storia con Diego ha lasciati tutti senza parole.



Ida che prima ha scelto Diego poi da lui è stata rifiutata. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne i due avevano intrapreso una conoscenza che si stava rivelando positiva. Lo stesso Diego Tavani aveva speso parole importanti per la dama di Brescia: £Ida a me piace tanto, sento qualcosa di speciale. Sono pronto a trasferirmi per lei”. Un sentimento che sarebbe stato contraccambiato anche da Ida Platano, tanto da spingere la coppia a uscire dal programma nel tentativo di approfondire il sentimento lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, perché Isabella Ricci potrebbe uscire



Tutto sembrava andare per il meglio ma poi qualcosa si è inceppato ed entrambi sono rimasti in studio. Che invece potrebbe lasciare Uomini e Donne è Isabella Ricci. La conoscenza con un cavaliere che frequenta da qualche tempo starebbe procedendo abbastanza bene. Le anticipazioni segnalano che, comunque, Isabella è ancora un po’ dubbiosa sul futuro che potrebbero condividere.







“Ma se tutto proseguirà per il meglio usciranno insieme da Uomini e Donne”. Isabella Ricci è una delle dame più chiacchierate degli ultimi tempi. Ad inizio stagione aveva fatto discutere per un post, dove aveva scritto: “Io ho 62 anni ed ho imparato che, a una certa età, è meglio togliere che mettere…la parola d’ordine è: semplicità! Sarete molto più belle”.



Peraltro, non tutti sanno che la dama di Uomini e Donne vanta una laurea in Filosofia e studi successivi. In molti ci avevano visto un velato riferimento a Gemma Galgani, che di recente avefva fatto sapere di essersi sottoposta a un intervento per modificare il seno, cosa che aveva scatenato l’ilarità della rivale Tina e lo stupore di tutti i telespettatori.

