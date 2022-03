Per Ida Platano non è un buon momento. La dama di Uomini e Donne ha incassato l’ennesimo rifiuto. Stavolta è stato Alessandro Vicinanza a darle il ben servito. La breve parentesi con Riccardo Guarnieri sembra destinata a rimanere l’ultima per Ida all’interno del dating. Ida che, a quanto raccontava Maria De Filippi, non ha mai superato il colpo di Riccardo. “Scusami se mi permetto di dire una cosa personale. Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta”.

“L’ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”. E poi la conduttrice aveva aggiunto altre considerazioni allo stesso Alessandro. “Lei chiude la storia nella speranza che tu le dica: ‘Non la chiudere perché ci tengo’. Ma tu non lo dici mai. Tu le dici sempre vedremo, faremo, saremo. Quello che lei cerca è un conforto anche a parole, che tu non dai mai”.





Un aspetto molto delicato, che aveva colpito profondamente la stragrande maggioranza del pubblico. Nella puntata di ieri di Uomini e Donne Alessandro Vicinanza aveva detto: “Mi sento di ritirarmi. Non ho determinate sicurezze”. Ida invece ha detto: “Gli ho fatto presente quello che gli avevo detto, dopo mi è sembrato come se non è stato considerato, ti ho detto la mia realtà è diversa, sto cercando di mettermi dall’altra parte per provare tutte queste sensazioni che sento”.

E ancora: “Non hai considerato il discorso che siamo completamente diversi, tu hai detto che a Brescia non ci verresti mai”. La storia era finita nel peggiore dei modi insomma. Nella puntata di oggi però è arrivata una buona notizia per Maria De Filippi che ha fatto una sorpresa a Ida Platano per la quale non ha mai nascosto una certa simpatia.

Nello studio di Uomini e Donne è entrato Umberto Gaudino, ballerino professionista e latinista all’attivo di Amici. Una scelta non casuale: l’obiettivo di Maria infatti è quello di far ballare Ida con il sexy latinista di Napoli. Una scena che resterà per tanto tempo impressa nella mente dei fan di Uomini e Donne e anche nel cuore di Ida.