Uomini e Donne, Ida Platano alza la voce contro i fan troppo invadenti: lo ha fatto dalla sua pagina social dove è sempre attivissima. Per la dama questo sembra una momento d’oro eppure non tutti ne sono convinti. C’è infatti chi sospetta che dietro la sua apparente calma si cieli il fantasma di Riccardo Guarnieri. A scatenare il dubbio è stata questa frase: “Amo la goccia che fa traboccare il vaso. E’ da lì che nascono i cambiamenti più importanti”.



“Ci sono persone che perdi e persone che nel perderle vinci”. Una frecciata a Riccardo? Sembrerebbe proprio di no. A puntualizzare ci ha pensato la stessa Platano che ha voluto ribadire, ancora una volta, che non tutto ciò che pubblica è un riferimento al passato sentimentale: “Volevo dirvi anche un’altra cosa, ogni volta che io pubblico qualcosa, voi fate riferimento al mio passato, non è cosi! Io pubblico ciò che voglio”.





Uomini e Donne, Ida Platano alza la voce con i fan troppo invadenti



E ancora: “Se voi intendete altro sono affari vostri, ma basta, non fate riferimento al passato”. Con queste parole Ida ha voluto mettere un ulteriore punto per chi non crede al suo sentimento nei confronti di Alessandro con il quale, presto volerà a Miami, regalo che ha fatto recapitare l’ex cavaliere per la sua amata nella notte di Natale.



Mentre Ida mette un punto alle chiacchiere Tina Cipollari le accende. L’opinionista sarebbe nuovamente fidanzata e quindi non più single da un po’ di tempo a questa parte. E il sogno chiamato matrimonio sarebbe anche dietro l’angolo. I rumor sono stati fatti circolare dal settimanale Nuovo. E non basta perché fonti vicine all’opinionista di UeD hanno confermato questa nuova (vecchia) liaison amorosa.



Nuovo ha aggiunto che sarebbe tornata insieme a Vincenzo Ferrara e con lui avrebbe anche parlato di convolare a nozze nei prossimi mesi. Un vero e proprio scoop, che apre le porte a qualcosa di meraviglioso. Per chi non lo conoscesse, lui lavora come ristoratore proprio nella città di Firenze e ha 53 anni. La prima volta che si sono conosciuti è stata nel 2018, poi circa 12 mesi fa è arrivato l’addio e ora a distanza di un anno l’amore è tornato a bussare prepotentemente e potrebbe sfociare nei fiori d’arancio.