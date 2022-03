Settimana densa di novità a Uomini e Donne. Nelle ore scorse è infatti arrivata la notizia della scelta improvvisa di Matteo Ranieri. Il tronista ha infatti lasciato lo studio con Valeria Cardone. Una scelta che non è piaciuta al pubblico di UeD che si è schierato in favore delle non scelta Federica. Accanto a lei anche Soraia Allam Ceruti, attuale corteggiatrice di Luca Salatino. “Sei una donna con due co…ni grandi come una casa. Il meglio deve ancora venire e come disse qualcuno, ti sei scansata un fosso amore mio. Ti voglio bene, il tuo pasticcino alla crema”.



Così ha scritto in difesa della corteggiatrice di Uomini e Donne sulla storia della quale molti danno la stessa versione. Matteo Ranieri si sarebbe spaventato dal fatto che Federica è mamma di un bimbo. Ha avuto paura di non essere all’altezza del compito preferendo far cadere la scelta su Valeria. La voce di Federica non poteva certo mancare. “È giusto dare un’opinione e un pensiero anche diverso dal mio. Ma sulle offese non transigo neanche un secondo. Pace e amore”.







Ma non è solo il caso di Matteo a tenere banco, anche Ida Platano non è da meno. Nei giorni scorsi aveva detto addio a Alessandro Vicinanza. L’appuntamento del 24 marzo di ‘Uomini e Donne’ aveva visto il cavaliere esprimersi in maniera onesta nei confronti di Ida Platano: “Non sono innamorato di lei e non vorrei darle false speranze”.



A quel punto è intervenuta la dama di Uomini e Donne: “Speravo che la situazione si fosse risolta”. Immediato l’intervento dell’opinionista Tina Cipollari, che si è schierata contro Ida: “Lo vedi come sei? Tu vuoi tutto subito, dopo un mese tu hai parlato di trasferimento e di un grande amore. Lui ha detto che non ha perso la testa, è presto per questo”. Dopo questa ennesima delusione Ida Platano era scoppiata in lacrime.



Ma il ‘lutto’ per la dama di Uomini e Donne è durato poco. Secondo quanto svela in queste ore il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, la dama di Brescia ha scelto di intraprendere una nuova conoscenza. Questa volta, di fronte a lei, si è seduto un nuovo cavaliere del parterre del Trono Over con il quale pare che Ida sia già pronta a uscire. Anzi i ben informati l’avrebbero già beccata in strada ed il feeling proprio non manca.

“Ho chiuso”. UeD, drastica decisione di Ida Platano. E in studio sono tutti senza parole