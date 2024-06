Ida Platano sembra essersi buttata definitivamente la storia con Mario Cusitore dietro le spalle. Per la dama di Uomini e Donne sembra infatti tempi di un nuovo amore. Una storia criptica sul suo profilo Instagram ha scombussolato i fan. Per Ida sarebbe una rivincita non da poco. La sua ultima avventura nel dating show di Canale 5 è finita non certo bene, con l’uscita dal programma senza scegliere nessuno dei corteggiatori. Su di lei era arrivato anche il commento di Giorgio Manetti.

“Ida è una bella donna ma ha molte difficoltà a relazionarsi con gli uomini. Ovviamente dipende anche dal tipo di uomo con cui ci si relaziona. Sono convinto che Ida abbia un’anima gemella da qualche parte ma non credo la possa trovare all’interno di Uomini e Donne”.





Uomini e Donne, Ida Platano: messaggio criptico sui social

Nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un Mario Cusitore pronto a tutto per lei. Mario avea assicurato ai fan che non rimuoverà il tatuaggio con scritto “Ida”. Nonostante le cose tra loro non siano andate come sperava, “rimarrà con me. Non ho motivo di toglierlo. A dire il vero resterà così… Ida!”. Ha poi ribadito di essere single e soprattutto di provare ancora dei sentimenti per Ida.

“Beh, non passa da un momento all’altro, specialmente se è stato vero!”, le sue parole. E ha aggiunto che avrebbe anche lasciato Napoli per amore, in quanto nulla lo trattiene al capoluogo partenopeo. La dama, da parte sua, non sembra particolarmente propensa a dare a Cusitore un’altra chance. E voci di corridoio fanno sapere che starebbe cercando fuori dalla tv.

E secondo alcuni l’avrebbe già trovato. Altre informazioni, al momento, non ci sono. Ma i fan sono sicuri: “L’ultima storia che ha pubblicato mi pare parli chiaro. Ida condivide spesso l’oroscopo ma questo mi pare un indizio bello e buono”. Nello specifico c’è scritto: “tu sei la luce e il buio. Il cuore e l’anima”. Il tempo darà tutte le risposte. “Contento per Ida, spero stavolta sia un uomo dolce e gentile”.