Elisabetta Gregoraci non tornerà sul palco con Alan Palmieri: la nuova edizione di Battiti Live vedrà il ritorno della coppia Ilary Blasi e Alvin. Dall’Isola dei Famosi, dove sono stati sostituiti rispettivamente da Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno, a uno degli eventi musicali più attesi e seguiti dell’estate. Al posto di Maria Sole Pollio, invece, Rebecca Staffelli. Non è una notizia dell’ultima ora, si sapeva già da tempo, e nemmeno l’unica novità quella del cambio conduzione.

Dopo 7 edizioni andate in onda su Italia 1, Battiti Live, quest’estate, andrà in onda per la prima volta in prima serata su Canale 5. La prima delle 5 puntate in programma dell’edizione 2024 di Battiti Live andrà in onda lunedì 8 luglio 2024, mentre le serate aranno trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv.

Leggi anche: “La Rai ha deciso così per lei”. Eleonora Daniele, finita la stagione tv arriva la notizia





Elisabetta Gregoraci dopo l’addio a Battiti Live “un programma tutto suo”

È invece notizia – o meglio indiscrezione – delle ultime ore quella sul futuro in tv di Elisabetta Gregoraci. Quale destino avrà la carriera della conduttrice e showgirl calabrese che si sta già godendo il mare con il figlio Nathan Falco? Pare proprio non se ne starà con le mani in mano, anzi: per lei sembra sia in arrivo un programma tutto suo.

Non so Mediaset, dove eravamo abituati a vederla, ma in Rai. Su Rai2 per la precisione, svela il sito TVBlog: “Il lunedì in seconda serata su Rai2, dopo i consueti programmi di varietà consolidati della rete (fra questi The floor e Boss in incognito) ci sarà una nuova produzione. Questa prevederà la conduzione della Gregoraci, che conquista quindi un programma tutto per sé”.

Dovrebbe trattarsi di una trasmissione dedicata alla moda, ma anche costume e spettacolo ma al momento non sono ancora disponibili altre informazioni. Non resta che aspettare la conferma e soprattutto la prossima stagione televisiva per vedere Elisabetta Gregoraci alle prese con una nuova avventura televisiva.