Ida Platano continua ad essere al centro delle attenzioni dello studio. Nella puntata di oggi la dama ex di Riccardo Guarnieri farà una scelta importante. Per Ida Platano, reduce dal confronto a tre con Roberta Di Padua e Riccardo non è un momento particolarmente facile, anzi. Anche Maria De Filippi l’ha più volte ripresa dopo gli ultimi appuntamenti, uno in particolare dopo il quale era scoppiata piangere. La responsabilità sempre di Riccardo che l’aveva criticata duramente.

“Volevo capire come mai siamo arrivati a questo punto. Cercavo dei chiarimenti che ho avuto difficoltà a ottenere. La volta scorsa si è parlato di cavolate, non li trovo buoni motivi per chiudere una storia. La realtà è un’altra. Non hai strumentalizzato nulla, Roberta? La storia tra me e lei è sempre stata vera. Gli sfoghi e la gelosia c’erano. Lei ha voluto sporcare quello che provavo nei suoi confronti. A me interessava lei, non i follower”, aveva spiegato Riccardo.





Davanti alle lacrime, Maria aveva fatto notare a Ida Platano come un cavaliere, che si chiama Gabriele, fosse interessato in modo serio a lei. Ida aveva glissato sottolineando come il vero motivo della mancata uscita con Gabriele fosse semplice: “Mi fa domande troppo insistenti su Riccardo”. E a quel punto la De Filippi era intervenuta. “Ma sono anni che comunque parli di Riccardo, quindi è normale che Gabriele voglia indagare”.



Dopo essersi asciugata le lacrime ed aver avuto questa sorta di reprimenda da parte della conduttrice di Canale 5, Ida Platano aveva deciso di accettare l’invito del cavaliere e quindi si andranno a prendere insieme un caffè al bar. Nella puntata di oggi Ida e Gabriele hanno raccontato di essersi sentiti molto in settimana, solo attraverso dei messaggi.



Gabriele ha spiegato come, davanti a una situazione difficile, abbia deciso di proseguire la conoscenza di Ida Platano con piedi di piombo non lesinando messaggi e canzoni. È andata avanti per qualche giorno poi Ida Platano ha fatto notare che preferiva ricevere più telefonate, Gabriele l’ha chiamata, dimostrandole il suo interesse. Parole che non sono servite a Ida che ha decisodi chiudere questa conoscenza, dando un due di picche al cavaliere. Immediate le reazioni dei fan di Uomini e Donne, per molti l’indizio è chiaro: in mente ha ancora Riccardo.

