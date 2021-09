“Adesso cambia tutto”. Ida Platano è il ritratto della felicità. Mai vista così a Uomini e Donne

Ida Platano ancora al centro dello studio di Uomini e Donne. Prosegue la conoscenza con il cavaliere Marcello Messina dopo lo scontro durante la puntata di lunedì 27 settembre. La dama era rimasta male poiché l’uomo durante un loro precedente incontro si era addormentato poiché troppo stanco. A nulla sono servite le sue giustificazioni e l’intervento di Maria De Filippi.

Marcello Messina non l’ha presa ed è arrivato alle lacrime, così Maria De Filippi lo ha difeso, affermando: “Sembri una persona che, premettendo che non conosco il tuo vissuto, è arrivata abbastanza al limite nella sua vita e alla minima occasione esplode, sembri stanco. Ida, su un uomo che si addormenta al tavolo dovresti riderci su”. Anche Tina Cipollari, dopo che ha preso la parola Maria De Filippi, è intervenuta e ha difeso il cavaliere: “Ida tu prendi le cose in maniera troppo pesante, è una cosa che può succedere”.

Ma nella puntata di martedì 28 settembre le cose sono cambiate. Non solo la conoscenza è proseguita, ma Ida Platano era di umore opposto rispetto alle precedenti puntate. Si è presentata al centro dello studio con il sorriso e piacevolmente sorpresa dal fatto che Marcello Messina sia andato a trovarla e girasole bellissimo. “Anche se sono pochi giorni ho deciso di lasciarmi andare come un ragazzino”.





“Finita la registrazione ci siamo visti. C’erano delle sensazioni negative che io mi sono portata dentro. Adesso è tornato tutto normale”, ha affermato Ida Platano che poi si è espressa sulla sorpresa che le ha fatto l’agente immobiliare di Torino: “È venuto a trovarmi sabato. È stato lì con me tutto il pomeriggio. Ero felice. Ci siamo baciati ancora e devo dire che io sono felice”. Non appena ha fatto il suo ingresso nello studio del programma Marcello, la conduttrice gli ha detto: “Ti sei fatto un po’ di chilometri”. La risposta del nuovo cavaliere del trono over non si è fatta attendere. “Glielo fatta un po’ sotto il naso. Sono partito un po’ dopo. Alla fine sono arrivato da lei. Non se lo aspettava. Eravamo un po’ emozionati”.

Intervistato dal magazine ufficiale del programma di Canale 5, Marcello Messina ha rivelato: “In passato ero rimasto colpito da Roberta Di Padua, ma avevo seguito con attenzione la storia tra Ida e Riccardo, anche se ho scoperto davvero chi è solo ora che ci stiamo conoscendo. Dalla tv non ne ero rimasto così affascinato: mi sembrava una donna diversa, più remissiva e poco grintosa. Ida, invece, è una vera e propria leonessa […] Esteticamente rappresenta certamente il mio ideale. Una donna mediterranea, dai capelli scuri e gli occhi profondi: tutto quello che mi piace. C’è stato un gioco di sguardi che ha attirato la mia attenzione. Conoscendola meglio mi ha colpito il suo sorriso, la sua semplicità ma anche la sua indipendenza”.