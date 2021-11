UeD, insulti e parole grosse tra Ida Platano e Diego: la regia costretta a censurare

Uomini e Donne, colpo di scena nel salotto del dating show di Maria De Filippi. Ad anticipare qualche dettaglio ci ha pensato come sempre il Il Vicolo delle News, che parla di un’importante decisione che par riguardare da vicino la messa in onda del programma. I riflettori non possono che restare accesi sulla coppia più discussa di sempre, Ida Platano e Diego Tavani.

Avrebbero dovuto lasciare lo studio insieme, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Sembrava essere tutto pronto per la scelta e la rinomata cascata di petali rossi che da anni è simbolo di un nuovo cammino d’amore da intraprendere. E questa volta per Ida Platano, reduce dalle delusioni di Riccardo e Marcello, sembrava la volta giusta per coronare il suo sogno d’amore.

Ma è bastato poco per fare cadere ogni entusiasmo. Diego non ha trattenuto le lacrime, sconsolato e convinto di aver perso l’occasione di fuggire insieme a Ida. Dal canto suo la dama ha poi chiesto un confronto con il cavaliere, sollevando in lui riflessioni importanti di consapevolezza. In ballo, ancora una volta, i sentimenti di entrambi e infatti è stato lo stesso Diego a chiedere il dovuto tempo per riflettere sul da farsi.





Ma stando ad alcune anticipazioni, il momento di riflessione pare essere stato preso alla lettera. Infatti Diego ha raccontanto di non aver ricevuto più alcun messaggio da Ida. Per la dama la risposta è stata semplice: non c’era nulla da rispondere. Un momento, dunque, che oltre a qualche riflessione dovuta potrebbe portare a un vero e proprio capovolgimento della situazione. In ballo resta la loro scelta: cosa accadrà?

Una situazione delicata, quando chiedendo del figlio la Platano pare abbia deciso di non voler più mettere in mezzo questioni troppo personali. Scoppia il caos in studio. Per Diego le accuse sono state molto pesanti. Definito falso e bugiardo da Armando, il cavaliere ha chiesto di non mandare in onda la scena. Ma un tira e molla, tra sconforto e indecisione, potrebbe aver cambiato le carte in tavola.