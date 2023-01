“Sta per tornare!”. Uomini e Donne, clamorosa voce su Ida Platano: i commenti si sprecano

Uomini e Donne, ancora rumor su Ida Platano: la bordata arriva via social e riguarda ancora una volta Riccardo Guarnieri. Riccardo che sembra essere molto ma molto vicino alla dama Gloria Nicoletti con la quale, fino a poco tempo fa, i rapporti erano tutt’altro che idilliaci. L’esperta di Gossip Deianira Marzano si è fatta portavoce del racconto di una fan che nei giorni scorsi si sarebbe imbattuta nel cavaliere del Trono Over: il pugliese è stato avvistato e fotografato a Sparanise, in Campania, insieme a una signora che dovrebbe essere Gloria Nicoletti.



Sbocciato un amore? Chissà. Intanto, a centinaia di chilometri di distanza, Ida vive la sua storia con Alessandro Vicinanza. Sui social, Ida aggiorna i fan sull’evolversi della sua relazione: i due hanno trascorso le feste di Natale e il Capodanno insieme e, in questi primi mesi d’amore, non sono mancate le dediche smielate sui social. Tuttavia, nonostante la dama si professi innamorata e felice al fianco di Alessandro, i fan social di Uomini e donne continuano a dubitare sull’ormai ex dama del trono over.



Uomini e Donne, i dubbi del pubblico su Ida e Alessandro

E fioccano i commenti: “Ida non ha mai smesso di amare Riccardo anche se ades un altro uomo” E ancora: “Le mancano le telecamere e sicuramente tornerà in trasmissione nel 2023 per Riccardo”. Non resta che attendere per capire cosa accadrà. Le chiacchiere, insomma, non si spengono nonostante Ida ci abbia messo un punto. O, almeno, ci abbia prvato.

Ida, infatti, aveva ribadito che non tutto ciò che pubblica è un riferimento al passato sentimentale: “Volevo dirvi anche un’altra cosa, ogni volta che io pubblico qualcosa, voi fate riferimento al mio passato, non è cosi! Io pubblico ciò che voglio”.E ancora: “Se voi intendete alro sono affari vostri, ma basta, non fate riferimento al passato”. Con queste parole Ida ha voluto mettere un ulteriore punto per chi non crede al suo sentimento nei confronti di Alessandro con il quale, presto volerà a Miami, regalo che ha fatto recapitare l’ex cavaliere per la sua amata nella notte di Natae







