Uomini e Donne, non c’è niente da fare: l’attenzione su Ida Platano e Alessandro Vicinanza non vuole proprio scendere. L’ultimo gesto è di quello che farà felice molti (e chiuderà la bocca ad altrettanti). Ida Platano è arrivata la scelta di Alessandro dopo la lunga e travagliata storia con Riccardo Guarnieri. Riccardo che, già molto prima della scelta, aveva raccontato la sua verità. ““da non è cambiata dopo l’estate ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera. In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo fa”.



“Una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come affermato. Quell’amore che provava non credo fosse poi così immenso […] La cosa che mi stupisce e che fa male, è che Ida è diventata un’altra persona nel giro di una settimana: da grande amore a zero considerazione nei miei confronti”.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: amore folle



E ancora: “Ida in studio ha detto che sono il suo scarto e ho trovato quest’affermazione molto forte. Non credo alla scusa che quando si è arrabbiati si perde lucidità ma penso, al contrario, che si diventi volontariamente pungenti. Una cosa del genere, per l’amore che c’è stato, io non l’avrei mai detta perché è stata tremendamente offensiva”.



Sappiamo tutti quello che è successo ed a dispetto di chi credeva che tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza la storia fosse destinata finire in poche settimane, le cose vanno diversamente. mattina di giovedì 22 dicembre, ad esempio, Ida Platano ha deciso di fare una romantica dedica ad Alessandro Vicinanza: “Se sono così felice, la risposta sei tu”, ha scritto la dama di Brescia accanto al filmato col quale ha voluto sorprendere la sua dolce metà.



Alessandro infatti ha dichiarato che, se potesse diventare Babbo Natale per un giorno, per prima cosa vorrebbe regalare una bella vacanza al caldo alla sua amata Ida. E non è tutto qui. Il sogno nel cassetto sarebbe un altro: “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra.