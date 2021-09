Ida Platano è tornata nel parterre di Uomini e Donne. Dopo la storia naufragata con Riccardo Guarnieri, la dama ha deciso di tornare nel dating show di Maria De Filippi all’interno del quale il pubblico ha imparato a conoscerla. Bellissima, in splendida forma, serena e con una maggiore sicurezza in sè stessa, Ida Platano è tornata ad accomodarsi al centro dello studio. Ed appena si sono riaccesi i riflettori del programma un cavaliere ha chiamato la redazione per corteggiare esclusivamente lei.

Si tratta di Graziano Amato, 43 anni, napoletano che attualmente vive e lavora come agente di commercio a Muro Lucano, in provincia di Potenza. “Per lavoro non riesco a seguire molto il programma. Nella scorsa stagione, però, mi sono imbattuta in una puntata guardando lo scontro con il tuo ex. Ti lamentavi del fatto che lui non ti sfiorasse e mi chiedevo come si possa non sfiorare una donna come te. In televisione sei bellissima, ma da vivo ancora di più”, ammette Graziano che non ha figli e non è mai stato sposato.

Graziano Amato è un volto già noto a Uomini e Donne. Infatti aveva partecipato al dating show nel 2013 e facendo perdere la testa a Barbara De Santi. Due anni dopo trova l’amore quando conosce Liat Cohen con la quale decide di uscire dal programma. La loro storia è finita appena quattro mesi dopo. “Per amore sono capace di andare ovunque”, ha ribadito Graziano Amato.





“Non so come fa una persona a non sfiorare una donna così bella. Dalla tv sei bellissima, ma qui chapeau!”. Graziano Amato riempie di complimenti Ida Platano. “Io posso dare tanto”, promette, “non sono qui come qualcuno che viene a perdere tempo”, continua a ripetere e Ida appare molto lusingata dai complimenti del cavaliere. “Sono venuto qui con la mia macchina perché mi sono detto che se lei dice di sì questa sera andiamo a bere qualcosa o fuori a cena”.

Graziano Amato è nato il 27 giugno 1978 sotto il segno del cancro ed è noto ai telespettatori del piccolo schermo per aver preso parte a Uomini e Donne. Al di fuori del programma tv il corteggiatore lavora come agente di commercio e come creatore di gioielli (su Instagram non manca di condividere con i fan alcune delle sue creazioni, come anelli personalizzati). Graziano Amato è cresciuto a Napoli, dove ha frequentato l’ITIS “Alessandro Volta”.