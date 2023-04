Momento difficile per Gianni Sperti, l’opinionista di Uomini e Donne confessa tutto; ha raccontato del motivo per cui spesso sembra arrabbiato e di come stia vivendo giorni complicati. Che qualcosa in Gianni Sperti non andasse a dovere si era capito durante l’ultima puntata di Uomini e Donne quando era stato protagonista di un’ accesa lite con Armando Incarnato che ha fatto cambiare a molti telespettatori l’idea che avevano dell’opinionista come, per esempio, si legge in questo commento lasciato sulla pagina ufficiale di UeD.



Scrive un’utente: “Gianni, una volta ti ammiravo molto, ma ora stai diventando arrogante e insopportabile, l’antipatia verso Armando è troppo esagerata, sembra proprio che tu non lo sopporta affatto, non capisco questo accanimento. Datti una regolata, così ti dimostri antipatico”. Per chi non ricordasse Gianni aveva usato toni molto netti con Armando. “Io non so fare l’opinionista e tu sei qua per sopperire alle mie mancanze. Dove non arrivo io, arrivi tu”.

Uomini e Donne, momento difficile per Gianni Sperti: “In terapia”



E ancora: “Io sono un po’ più stupido, tu sei intelligente e sai tutto. Tu sei una persona che ha dentro di sé la cattiveria. Non fai altro che trovare informazioni sulle persone, lo fai con tutti e lo fai anche con me. A me tu che sappia tutto di me, non me ne frega. A me della tua vita non interessa”. Parole che non sembrano neppur uscite della bocca di Gianni Sperti. Il motivo di tanta acredine l’ha spiegata lui.



“In questo periodo sto attraversando un momento difficile e non vi nascondo che sono in terapia per le mie insicurezze che mi accompagnano da sempre. Spesso sembro accanito o arrabbiato ma è solo perché ho un forte senso di giustizia e per la stima che ho per le persone con cui lavoro. So di non piacere a tutti ed è giusto così…anche a me non piacciono tutti”. Insomma, una confessione in piena regola quella di Gianni che pare stia ancora cercando l’amore.



Settimane indietro aveva parlato della sua vita privata, lasciando aperta la porta ad una futura vita di coppia mettendo però dei paletti. “Ciò di cui sono sicuro è che da oggi in poi voglio vivere serenamente e con la massima libertà ma, soprattutto, voglio vivere questa mia seconda giovinezza alla ricerca della LUCE. Oggi compio 50 anni ma a dire la verità me ne sento ancora 25”.