Nuova puntata bollente a Uomini e Donne, dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri a tenere banco c’è ora Gianni Sperti. L’opinionista ha usato parole durissime contro un cavaliere del trono over: “un uomo non elegante, maleducato e ineducato”, ha attaccato Gianni. L’uomo in questione è un cavaliere di Gemma Galgani, la dama di Torino che, secondo alcuni rumors, sarebbe prossima a dire addio al programma di Maria De Filippi. Voci non certe. Di certo c’è solo che Gemma non riesce ancora a trovare l’amore.



Neppure con Franco, l’ultimo cavaliere in ordine di tempo e l’oggetto delle accuse di Gianni Sperti. E non solo: perché anche il pubblico di Uomini e Donne non perde occasione per attaccarli. “Gemma che ripropone a Franco di riprovarci e prende l’ennesimo palo. Come può una donna perseverare così, autoconvincendosi di piacere ad un uomo che non la vuole? Dignità zero. Non ci si crede” scrive un fan. E ancora: “Franco si è architettato tutto, attore proprio. E Gemma senza dignità, ogni giorno ne perde un po’”.







Anche Maria De Filippi ha detto la sua: “Gemma, non gli piacevi perché vedendoti da casa aveva l’impressione che tu facessi parte della categoria personaggi televisivi”. Franco ha precisato: “Non era cosa una legata, avevo detto che la persona Gemma è diversa del personaggio”. Poi è intervenuto Gianni Sperti: “La serata prima che la lasciasti non c’è stato tutto questo amore da parte di Gemma. Uno dei due mente!”.



“L’ho vista distaccata, la seconda serata passata insieme ho avvertito delle sensazioni differenti, mi ha dato la conferma che non provavo niente”, si è difeso Franco. “Non da parte mia di certo, io ho provato tutt’altre sensazioni anche da parte tua, anche fisiche”, ha risposto la dama di Uomini e Donne. Tra l’altro, Gemma Galgani ha fornito una versione differente rispetto al cavaliere in questione, che sarebbe Franco.



La dama di Uomini e Donne ha parlato di grande passione e di baci che si sono scambiati nell’uscita insieme, mentre lui non ha provato alcun sentimento e ha deciso di non volersi più frequentare. Dopo aver sentito le parole della De Filippi, la dama piemontese ha compreso che molto probabilmente non ci saranno più speranze. Ma non è sembrata particolarmente triste e quindi potrebbe rimettersi in gioco molto presto.

