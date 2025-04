“L’ha mollata per lei”. Uomini e Donne, addio in tempi record per la coppia: c’è di mezzo un’altra persona

Nella registrazione del 13 aprile del celebre dating show di Canale 5, “Uomini e Donne”, non sono mancate le sorprese e i colpi di scena nel parterre del trono over. Le anticipazioni, svelate come di consueto da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo social, promettono puntate cariche di emozioni e cambiamenti. Al centro dell’attenzione ci saranno varie dinamiche relazionali che subiranno una brusca frenata, a cominciare da una delle frequentazioni più recenti del programma. Tra chi prenderà una decisione inaspettata ci sarà anche una dama che ha fatto la storia del programma.

Gemma Galgani, volto iconico del trono over, ha infatti deciso di chiudere la conoscenza con Arcangelo. Nonostante un inizio che sembrava promettente, fatto di incontri piacevoli e anche di baci appassionati, la dama torinese ha scelto di fare un passo indietro. La motivazione verrà svelata nelle prossime puntate: Arcangelo ha mostrato un chiaro interesse nei confronti di Marina, orientando così le sue attenzioni verso una nuova dama del parterre. Un cambio di rotta che non è piaciuto a Gemma, spingendola a troncare sul nascere quella che appariva come una relazione potenzialmente duratura.





Uomini e Donne, già finita tra Gemma e Arcangelo

Ma non sarà solo Gemma a dover fare i conti con una delusione sentimentale. Anche tra Diego e Isabella ci sarà un’improvvisa frenata. Il cavaliere rivelerà dettagli sull’intimità condivisa con la dama, una confessione che non verrà affatto apprezzata da Isabella. Questo episodio getterà ombre sulla loro frequentazione, mettendo a rischio la possibilità di costruire qualcosa di più profondo. Il clima in studio sarà così segnato da tensioni e discussioni, ma anche da momenti più leggeri e festosi.

Tra le parentesi più dolci della registrazione, ci sarà il compleanno di Giuseppe, cavaliere che negli ultimi tempi ha catturato l’attenzione per la sua complicità con Rosanna. Sarà proprio quest’ultima a portare una torta in studio per celebrare l’occasione, regalando un momento di gioia e leggerezza. Un gesto che testimonia il crescente affiatamento tra i due, suggellato anche da un bacio raccontato nelle puntate precedenti.

Non mancherà nemmeno l’intrattenimento più giocoso, grazie all’esterna tra Tina Cipollari e Cosimo. I due si recheranno in montagna, in una fattoria, per una prova organizzata dall’imprenditore pugliese. Cosimo giudicherà Tina all’altezza del test, considerandolo superato. Per celebrare, l’uomo porterà un uovo di Pasqua che la storica opinionista offrirà simpaticamente al pubblico presente in studio, strappando più di un sorriso.

Nelle scorse puntate, il pubblico aveva visto nascere la breve ma intensa conoscenza tra Gemma e Arcangelo, culminata con un bacio dopo una colazione insieme. La stessa Galgani aveva raccontato con entusiasmo i primi momenti con il cavaliere, definendo l’inizio della loro frequentazione positivo e promettente. Tuttavia, il feeling con Marina ha cambiato le carte in tavola. Mentre altre conoscenze si chiudono, come quella tra Gloria e Sebastiano, resta da vedere quali sviluppi ci saranno per Giuseppe e Rosanna, la coppia che per ora sembra andare controcorrente nel panorama turbolento del trono over.